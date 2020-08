Trăiesc din mila vecinilor. Două fetiţe de cinci şi de 10 ani din Hânceşti, crescute doar de tatăl lor

Două fetiţe dintr-un sat din raionul Hânceşti, în vârstă de cinci şi, respectiv 10 ani, înfruntă o sărăcie cruntă, fiind crescute doar de tată, după ce mama lor a murit acum trei ani, fiind bolnavă de cancer. Trăiesc din mila vecinilor şi a localnicilor din sat, însă este prea puţin pentru a avea o copilărie îndestulată. Tatăl nu are un loc de muncă, singurul venit fiind indemnizaţia lunară de 1 000 de lei.

Tatăl fetiţelor are de 61 de ani şi povesteşte că soţia a decedat în la vârsta de 37 de ani. De atunci, toată grija pentru cele două copile i-a revenit lui şi îi este foarte greu. Trăiesc într-o casă ce stă mai mult să se dărâme. Bărbatul nu lucrează, pentru că nu are cu cine lăsa copilele.

- Primesc ajutorul social şi pensia. 952 de lei, iar câteodată primesc şi peste o mie de lei.

- Vă ajung aceşti bani? Nu. Lucraţi undeva?

- Nicăieri, doar acasă, a spus tatăl fetițelor.

Toate treburile casnice, dar şi grija pentru sora mai mică îi revine fetiţei mai mari, în vârstă de 10 ani. Încă nu s-a gândit ce profesie va îmbrăţişa în viitor, dar dintre toate obiectele de la şcoală îi place educaţia fizică.

- În ce clasă eşti?

- A patra.

- Ce obiect îţi place?

- Educaţia fizică.

- Te-ai gândit ce vrei să devii în viitor. Încă nu.

- Mătur, spăl vesela, aranjez paturile, hrănesc găinele.

Deşi tatăl copilelor dă asigurări că face faţă situaţiei, sătenii nu par să fie de acord cu el. Cel mai dificil pentru familie este pe timp de iarnă.

- De câte ori veneam, fetiţa mică se încălzea lângă roata maşinii. Tata nu ne face focul că nu avem lemne.

- Tatăl consumă alcool?

- Şi normal, tot satul ştie. De lucrat nu lucrează.

”Greu, greu. Unui bărbat îi este greu să crească copii. Mai sunt săteni care îi ajută. Copilele vin des la biserică şi acolo lumea le mai dă câte ceva”.

Primarul localităţii susţine că familia se află evidenţa autorităţilor locale, fiind ca o familie social vulnerabilă. Acesta mai spune că tatăl copilelor a fost avertizat de mai multe ori de către responsabili privind educaţia fetiţelor.

”Atunci când am fost şi când am sesizat cazul. Am văzut că acolo curăţenia lasă de dorit, el se plângea că îi vine greu să le întreţină. I-am spus că vom fi nevoiţi să apelăm la organele competente pentru a vedea ce facem cu drepturile părinteşti”.

Am sunat la asistentul social din localitate însă nu ne-a răspuns la telefon. Între timp, mai mulţi localnici cu inimă mare au adunat bani şi le-au cumpărat copilelor produse alimentare, haine, încălţăminte şi rechizite şcolare.