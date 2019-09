TRĂIESC CU FRICA ÎN SÂN! O haită de câini terorizează locuitorii unui cartier din Capitală

foto: publika.md

Mai mulţi părinţi din sectorul Ciocana al Capitalei se tem pentru viaţa copiilor lor din cauza câinilor maidanezi. De câţiva ani, animalele le-au invadat curtea blocului de pe strada Nicolae Sulac şi nu le mai lasă loc de linişte nici ziua, nici noaptea. Câinii şi-au găsit adăpost în preajma construcţiilor nefinalizate, dar şi la tomberoanele de gunoi. Tatiana Cucovici spune că recent, câţiva dintre aceştia i-au atacat fiul în timp ce acesta mergea la şcoală.



"De la etajul 12 am auzit un lătrat de mai mulţi câini şi un ţipăt de copil. Eu cu un copil mic de patru luni, altul de trei ani, în pijamale, am ieşit afară să-l scăpăm, eu când am văzut câţi câini erau în jurul copilului, eu m-am făcut de nimic", a spus Tatiana Cucovici, locuitoare a Capitalei.



"Au ieşit cinci în faţa mea, am încercat să o sun pe mama. Unul dintre dânşii au ieşit în faţă şi m-au apucat de pantaloni. Eu aşa de tare m-am speriat încât am început să ţip, nu ştiam ce să fac", a zis Bogdan Cucovici, copil atacat de maidanezi.



Oamenii spun că animalele sunt agresive şi atacă în special copiii, atunci când aceştia sunt singuri.



"Avem două căi de acces la transportul public şi ambele sunt înconjurate de câini maidanezi. Mă tem pentru copii mei de asta şi mi-am luat concediu, îi duc la şcoală îi aduc, după asta o să vedem, o să angajez un taxist că mă tem pentru dânşii."



"Cel mai periculoşi aceşti câini sunt pentru copii pentru că sunt foarte agresivi şi sunt situaţii neprevăzute, nu ştii ce poate fi în capul unui câine."



"A început să ne fie frică să le dăm voie copiilor să iasă afară. Spre exemplu, săptămâna trecută, şase câini au sfâşiat o pisică. Astăzi poate fi o pisică, mâine poate fi chiar un copi şi fiecărei mamei îi este frică să-şi lase copilul să meargă la şcoală."



Oamenii spun că s-au adresat de mai multe ori autorităţilor, dar, deocamdată, problema e nerezolvată. Locatarii sunt decişi să scrie o plângere colectivă.



"Am hotărât să rezolvăm această problemă, sunt din partea locatarilor, către Ministerul Mediului, este o cerere către Centrul de Sănătate Publică şi una către Primărie şi dorim ca să rezolvăm această întrebare, noi riscăm cu sănătatea copiilor noştri."



Responsabilii serviciului de ecarisaj din cadrul Regiei Autosalubritate a Primăriei spun că intervin la o anumită adresă, doar când au solicitări. Câinii sunt luaţi la sterilizare, dar ulterior revin în oraş, pentru că nu există un loc de adăpost pentru aceştia.



"Sunt 1680 de câini prinşi de la începutul anului. Problema cea mai serioasă este că noi am rămas cu un singur medic veterinar care este de vârsta a doua, pensionar şi cam greu lucrează, este o problemă că noi nu putem găsi medic veterinar", a declarat Alexandru Bajura, vicedirector Regia "Autosalubritate".



Potrivit responsabililor de la „Autosalubritate”, zilnic, la dispecerat primesc în jur de 15 solicitări pentru a interveni în cartiere, în problema maidanezilor. Nu se cunoaşte cu exactitate câţi maidanezi sunt în oraş, însă se presupune că numărul acestora ar varia între trei şi şase mii.