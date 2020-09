Trăiesc cu frica în sân. Locuitorii a două comune din Floreşti se plâng de zgomotul provocat de camioane: Parcă ar fi cutremur

Stau cu frica în sân în propriile case. Locuitorii comunelor Cuhureştii de Jos și Cuhureştii de Sus, din raionul Florești, se plâng de zgomotul provocat de maşinile de mare tonaj care trec pe lângă casele lor. Oamenii spun că deja le-au apărut şi fisuri pe pereţi. Potrivit autorităților publice locale, problema persistă de trei ani, de când în satul Japca, din acelaşi raion, a fost deschisă o carieră de piatră. Din comuna Cuhureştii de Jos fac parte două sate, în care sunt circa 900 de gospodării.

Iulia Scrivițcaia, în vârsta de 70 de ani, locuiește la 10 metri de drumul principal. Femeia spune că toată locuința este plină de crăpături și în orice moment poate să cadă.



"Mă tem că va cădea podul, cât puțin şi cade podul cu totul din camera cealaltă. Noi când stăm în casă şi noaptea, parcă e cutremur aista", a spus femeia.



Oamenii susţin că mașinile, pe lângă faptul că sunt pline cu piatră, se deplasează și cu viteză:



"Partea cealaltă tot a crăpat, nu doar aici, împrejur e crăpată, uite cum arată, da ce să-i facem".



"Şi la trei de noapte ele merg, la trei de noapte, când merg se aude. Se aude din vale că iaca ele sunt pe la drum, apoi ele se aud dîng dîng dîng, ele vin. Se cutremură pereţii".



Și locuitorii comunei Cuhureştii de Sus trăiesc clipe de coșmar:



"Aici eu mă tem să pun mână nu tocmai să dorm. Am vorbit, o zis că va lua, o să vadă ce o să facă cu drumurile, o zis, dar cu asta am rămas".



"De şase ani de zile merg maşinile pe drum, la mine aicea se zguduie şi se fac crăpături".



"Stecla de la ferestre se cutremură de parcă ar fi un cutremur puternic".



Primarul din Cuhureştii de Jos, Iurie Potorac, a declarat că a discutat cu reprezentanţii carierei de piatră, dar aceştia susţin că problema ar fi a agenţilor economici care îşi încarcă maşinile până la refuz.



"Am avut o întrevedere cu şeful de la carieră, dar el nu gestionează cu maşinele, dar ei sunt disponibili să mearcă la negocieri şi să ne ajute să rezolvăm întrebarea dată", a precizat Iurie Potorac.



La rândul său, primarul comunei Cuhureștii de Sus susţine că a apelat la Ministerul Economiei şi la Agenţia Naţională Transport Auto, dar problema nu a fost soluţionată.



"Venind în teritoriu inspectorii de la ANTA, deci maşinile nu mai circulă, iar dacă circulă, atunci foarte rar. Ei spun, uite domnule primar ne-ai chemat, unde îs maşinile. E clar că voi i-aţi preîntâmpinat că noi suntem în teritoriu şi nu veniţi la Cuhureşti", a declarat Valeriu Lupan, primarul comunei Cuhureștii de Sus.



Purtătorul de cuvânt de la ANTA, Dumitru Prohniţchi, ne-a spus la telefon că nu cunoaşte despre problemă, se va informa şu va reveni cu un comentariu. Secretarul de stat de la Ministerul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, ne-a spus iniţial că se află într-o ședință și să revenim mai târziu. Ulterior, nu ne-a mai răspuns la telefon. Administraţia carierei nu a fost de găsit pentru a ne oferi un comentariu.