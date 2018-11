TRĂIESC CU FRICA ÎN SÂN. Calvarul prin care trec mai mulţi locuitori a unui bloc din sectorul Botanica al Capitalei

FOTO: publika.md

Locuitorii unui bloc din sectorul Botanica al Capitalei trăiesc cu frica în sân deja de şase ani. După ce compania care a început construcţia unei mansarde deasupra clădiriia dat faliment, aceasta a rămas fără acoperiş. Locatarii de la ultimul etaj spun că la fiecare ploaie, apartamentele le sunt inundate, iar pereţii blocului au început să se surpe.



"Veneau inginerii şi doar se uitau prin părţi. Oamenii îi întrebau când vor încheia lucrările, iar ei spuneau că totul va fi gata peste jumătate de an."



Nadejda Lungu locuieşte în blocul cu pricina şi spune că aceste promisiuni le aude încă din 2012.



"Când au fost ploile puternice de anul trecut, apa a pătruns sub buretele de pe pereţii clădirii. Ulterior umezeala s-a absorbit până în interiorul

apartamentului meu."



Astfel de probleme au toţi locuitorii ultimului etaj al blocului, care acum sunt nevoiţi să îşi facă singuri reparaţie în apartamente.



"Uitaţi-vă ce se face sus, chiar e un dezastru, nici nu vă pot spune. Noi suntem atât de inervați, cum s-ar spune nouă de pasă de casa noastră."



"Este straşnic, dacă veţi intra acolo, acolo în apartamentul 16, dar în general în toate, acolo mucegaiul are un strat mare deja pe perete, acolo cade şi o parte din pod deja."



'"Am pus nişte vase deasupra mobilei, pentru ca atunci când plouă să curgă apa în ele."



Cei de la compania de construcţie au refuzat să ofere un interviu. Ne-au spus la telefon că au identificat investitori interesaţi să finiseze lucrările, dar pentru asta ar fi nevoie de o nouă autorizaţie de la primărie. Responsabilii de la direcţia locativ comunală spun că, în prezent, legea privind construcţia mansardelor a fost înăsprită.



"În condiţiile legii de astăzi, este nevoie pentru a construi o mansardă nouă, este nevoie de acordul a 100% de proprietari. O condiţie esenţială va fi ca toţi locatarii să fie despăgubiți."



În Chişinău sunt 18 blocuri unde construcţia mansardelor nu a fost finisată.