Traian Băsescu a rămas fără paşaport moldovenesc. Instanţa de la Chişinău a refuzat să anuleze decretul lui Igor Dodon

Traian Băsescu rămâne, în continuare, fără paşaport moldovenesc. Judecătoria Chișinău a respins cererea sa privind anularea decretului de retragere a cetățeniei, semnat de președintele Igor Dodon. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 30 de zile.



"Se respinge ca fiind nefondată cererea de chemare în judecată înaintată de Traian Băsescu către Igor Dodon, președintele RM", a spus Angela Braga, judecător.



Hotărârea a fost pronunțată în prezența lui Traian Băsescu, care însă a preferat să nu o comenteze.



"Nu-mi este clar, dar este hotărârea instanței și trebuie respectată. Și domnul avocat al domnului Dodon a obținut cetățenia română fără să trebuiască să stea trei ani în România", a declarat Taian Băsescu, fost președinte al României.



Reprezentantul Președinției, Maxim Lebedinschi, crede că decizia este legală, deoarece în momentul în care i-a fost acordată cetăţenia, Traian Băsescu era cercetat penal în România.



"Domnul Băsescu nici în ziua de astăzi nu a demonstrat în ce mod a comunicat autorităților RM faptul aflării sale sub urmărire penală, ceea ce era interdicție de primire a cetățeniei", a menţionat Maxim Lebedinschi, reprezentantul președinției.



De cealaltă parte, avocatul lui Băsescu susține că legislația nu prevede expres prezentarea unor astfel de informații.



"Noi am demonstrat în mod detaliat că președintele Dodon a încălcat în mod flagrant procedura de retragere a cetățeniei. În lipsa unei propuneri corespunzătoare din partea MAI, SIS și MAE", a spus Andrei Bivol, avocatul lui Traian Băsescu.



În timpul şedinţei, în fața sediului judecătoriei au venit mai multe persoane ca să-l susțină pe Traian Băsescu.



"Astăzi domnul Băsescu a pierdut, dar nu a pierdut bătălia. Consider că această decizie a instanței este incorectă și, iarăși, este politică."



"Este un om al mândriei noastre care ne ajută în foarte multe ocazii în Basarabia."



Traian Băsescu a primit cetăţenia moldovenească în octombrie 2016, printr-un decret emis de fostul preşedinte Nicolae Timofti. În ianuarie 2017, Igor Dodon a semnat un decret prin care i-a retras-o. Până la la o decizie finală, cetăţenia moldovenească a fostului lider de la Cotroceni este suspendată.