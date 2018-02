TRAGICUL INCENDIU de la Ciocana: Etajele superioare ale clădirii arse RISCĂ SĂ SE PRĂBUŞEASCĂ. Drumul din preajmă, ÎNCHIS

Embed:

Drumul din preajma clădirii din strada Uzinelor din Capitală, care a ars în toamna anului 2016, rămâne închis pentru pietoni. Motivul este riscul de prăbuşire a etajelor superioare. Subiectul a fost discutat la ședința Primăriei din această dimineață. Potrivit autorităților locale, încăperile arse urmau să fie dezasamblate de mai mult timp, însă lucrările nu au început din cauza neglijenţei agentului economic.



Pretorului sectorului Ciocana spune că proprietarul clădirii nu are bani pentru aceste lucrări.



"Noi am discutat cu el la telefon, el este plecat peste hotare. Săptămâna aceasta revine și vom afla informația respectivă și vă informez pe parcursul săptămânii", a declarat Galina Bostan, pretorul sectorului Ciocana, Chișinău.



Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu s-a arătat indignată de faptul că nici până acum nu sunt cunoscuți termenii lucrărilor de demontare, iar oamenii nu pot merge pe strada respectivă.



"– Înainte de a veni agentul economic, dvs. împreună cu Inspecția în Construcții faceți o adresare ca să urgenteze. – Noi am făcut adresare către agentul respectiv. – Faceți una repetată, ca pe urmă să mergem în judecată! Nu putem să lăsăm lucrul acesta așa. El se duce peste hotare și se plimbă, dar oamenii stau și suferă", a subliniat Silvia Radu.



Incendiul din strada Uzinelor, care a luat viaţa a două persoane, printre care un pompier, s-a produs în dimineața zilei de 11 noiembrie 2016. Acesta a fost provocat de un scurtcircuit din cauza utilizării aparatelor de încălzire cu încălcarea normelor antiincendiare.