Tragediile anului 2020. Incendii, accidente rutiere și incidente care au lăsat în urmă o listă cu zeci de morți și pierderi materiale de milioane de lei

Între mamă și fiică s-ar fi iscat un conflict din cauza că tânăra era consumatoare de droguri, iar femeia a vrut să o ducă la tratament. Suspecta de 21 de ani a fost reținută la scurt timp după comiterea crimei, iar ulterior plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. În timpul ședinței de judecată, fata a dat dovadă de un comportament inadecvat. Mai mult, aceasta s-a întins pe scaun și își admira manichiura fără nicio remușcare. La un moment dat, chiar a salutat jurnaliștii.Iar la întrebările jurnaliștilor, tânăra a râs în hohote.După patru zile, tânăra a fost transferată din izolator la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău, pentru efectuarea expertizei psihiatrice.”Cine știe câte ceasuri cât s-o chinuit fata până ce a dat sufletul din ea. Nu pot să-mi vin în fire.”Minora locuia împreună cu sora şi fratele ei, iar toți trei erau în grija unei mătuși, mama lor fiind plecată peste hotare. Părinții lor erau despărțiți. Tatăl minorei abia de a recunoscut-o. Nimeni nu-și imagina că tânărul e capabil de așa ceva.”Am fost la morgă. Şi am văzut-o. Dar n-am cunoscut-o. Ea la piciorul stâng a fost de mică opărită şi avea o pată după arsura ceea”, a spus tatăl minorei ucise, Ion Budeci.”Nu ne-am aşteptat la aşa ceva. Doamne fereşte”."Când a auzit şcoala de cazul acesta, plângeau toţi în toate părţile. Şi învăţătorii, şi elevii, toţi."Șocată era și mama tânărului de 18 ani, care cu ochii în lacrimi povestea că nu-i vine să creadă.”Îmi pare rău de ce a făcut, dar nu pot întoarce nimic. Nici de fată nu-mi închipui că-i moartă. Eu totdeauna o văd în fotografii.”, a spus mama tânărului, Angela Liurca.Poliţia, însă, l-a reţinut la scurt timp pe suspect. Acesta s-a dovedit a fi soţul femeii cu care se afla în proces de divorţ și a produs accidentul intenționat. Cazul a avut loc în apropiere de satul Făgureni din raionul Strășeni. Bărbatul le-a spusoamenilor legii că nu-şi aminteşte cele întâmplate. În ultima ședință de judecată, acesta a fost plasat în arest la domiciliu, însă, în data de 12 decembrie, suspectul a evadat. El a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru tentativă de omor.Băiatul a adus victima în clădirea părăsită, a înjunghiat-o de cel puţin 15 ori, apoi a fugit de la faţa locului. A doua zi, inculpatul i-a povestit despre cele întâmplate unui alt prieten, pe care l-a rugat să-l ajute, să ascundă corpul neînsufleţit al minorului. El a fost încătuşat la scurt timp.Alţi 700 au fost răniţi. Cele mai frecvente cauze au fost viteza, imprudenţa şi alcoolul la volan. Un accident terifiant a avut loc în noaptea de 16 spre 17 mai, în centrul Capitalei, la intersecţia străzii Ismail cu bulevardul Ştefan cel Mare. Un tânăr de 28 de ani a intrat la roşu într-o intersecţie şi a spulberat două maşini, printre care şi un taximetru.În urma impactului, şoferul taxiului, un bărbat de 39 de ani, a murit pe loc, iar pasagerul acestuia s-a stins la spital. Cea de-a doua victimă, avea 46 de ani și era angajată la penitenciarul Pruncul. Şoferul şi o pasageră din celălalt automobil, au fost transportaţi la Institutul de Medicină Urgentă. Femeia a refuzat spitalizarea, iar conducătorul auto a primit îngrijirile medicale necesare, iar, ulterior, a fost reţinut pentru 72 de ore. În timpul ședințelor de judecată, inculpatul a spus că trăieşte un coşmar şi regretă cele întâmplate. Ulterior, acesta a primit șase ani și opt luni de pușcărie, cu anularea dreptului de a mai urca la volan.”Nu s-a gândit că a luat trei vieți fără inimă”.”Și am făcut eu. Ce am făcut eu, a zis. Tu a-i ucis trei, patru oameni. O zis, eu! Da, eu”.Potrivit oamenilor legii, şoferul vinovat era băut la volan și avea o concentrație de 6 şase ori peste norma admisă. Individul a fost condamnat la opt ani de puşcărie.Şoferul care a efectuat depăşirea neregulamentară a ars de viu în camion. Cel care circula regulamentar a fost scos din flăcări de un echipaj al poliției de frontieră, care se afla în preajmă și a fost transportat la spital cu diverse traumatisme. La fața locului s-au adunat zeci de oameni.”La răscruce la Racovăț. Trei camioane. Îi strașnic aici. Toate trei ard”.Vasile Rotari este unul din șoferii care a supraviețuit în teribilul accident. Bărbatul se întorcea din Rusia. Acesta presupune că accidentul s-a produs din cauza celorlați șoferi de TIR, care s-ar fi luat la întrecere pe șosea.”N-am pățit așa ceva niciodată. Toată Rusia, Europa am fost, n-am pățit. Vin acasă și na, poftim. Acasă ce se întâmplă”.Atunci, un șofer de 40 de ani, care se deplasa cu viteză excesivă a vrut să depășească o căruță, iar din cauza carosabilului umed a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent într-un TIR. În urma impactului, el și încă doi pasageri au murit striviţi între fiare. Șoferul mașinii a lăsat orfani trei copii. Soția acestuia spunea că el a încercat să evite impactul cu căruța, care nu avea lumini de semnalizare.”Ne-am distrus totul, şi copiii, şi viaţa, totul. Doamne, să ia o măsură cu lumea aceasta care nu are semnalizatoare, n-au nimic la căruţe, ce înseamnă asta pe faţa pământului?”, a spus soţia şoferului, Valentina Repesniuc.Şi un bărbat de 31 de ani, pasagerul din maşină, a lăsat orfană o fetiţă de şapte ani.”Ea nici nu ştie, nepoţica. Mă tot întreabă de tatăl ei. Îi spunem că o să vină de la lucru. Rău, scârbă mare..”, a spus tatăl unuia dintre bărbaţii care au murit, Serghei Colun.Conducătorul auto al TIR-ului s-a ales doar cu o sperietură zdravănă.Scenele desprinse parcă din filmele de acțiune au avut loc în data de 5 noiembrie, la ora 6:00 dimineața. Bărbatul a încercat astfel să o convingă pe mama acestora să nu dea declarații împotriva lui într-un dosar penal în care este vizat.Să-l convingă pe bărbat să renunţe la această idee au venit mai mulţi psihologi și poliţişti.După aproape trei ore de tratative, bărbatul a fost imobilizat de mascaţii de la Fulger. În timpul operațiunii, şeful adjunct al Inspectoratului Naţional de Investigaţii, Igor Zglavuţa, a fost rănit și transportat la spital.Au avut nevoie de îngrijirea medicilor și cei trei copii care se aflau în casă, dar și o femeie, ruda agresorului. Bănuitul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.Printre cele patru persoane, s-a numărat şi un poliţist de la Floreşti, dar şi un angajat al Agenţiei Servicii Publice. Subiectul privind răpirea cetățenilor moldoveni a ajuns și în atenția Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică.”Noi suntem profund îngrijorați de acest incident foarte grav. Noi considerăm că au fost depășite toate liniile roșii.”, a spus deputatul PDM, Alexandru Jizdan.După câteva zile, doi dintre cei răpiţi au fost eliberați. Pentru astfel de acţiuni, legislația prevede închisoare până la 10 ani.Cazurile șocante nu s-au încheiat cu astaBebelușul a fost supus unei expertize medico-legale care urma să stabilească cauza decesului. Oamenii legii au iniţiat acţiuni pentru a o identifica pe mama nou-născutului.”Era fără un picioruş, era cu un ochişor scos. Era groaznic să te apropii de dânsa. Nu poţi să-i zici mamă la aşa femeie, asta femeie nu este mamă”.După ce a stat câteva ore bune în soare şi printre spini, micuţul a fost descoperit de un cuplu care munceau pe un câmp din apropiere. Potrivit oamenilor legii, femeia l-ar fi născut pe deal. După ce i-au fost acordate primele îngrijiri şi alăptat de o femeie din sat, sugarul a fost transportat la spital. La scurt timp a fost găsită şi mama micuţului. Femeia de 31 de ani le-a spus poliţiştilor că l-a abandonat pentru că acasă mai are patru copii pe care abia reuşeşte să-i întreţină."Nu-mi dau seama singură de ce am făcut acest lucru. Nu ştiu. Nu pot să-mi explic. O frică. Nu ştiu cum.", a spus mama copilului abandonat.După ce a fost externat, bebelușul a rămas în grija mamei. Ceilalți patru copii ai soţilor au fost plasați într-o familie de asistenți parentali, până la decizia instanței.Incendiul a fost localizat după mai bine de cinci ore. Din fericire, oamenii din clădire au fost evacuaţi la timp, aşa că nimeni nu a avut de suferit. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, flăcările ar fi izbucnit din cauza că au fost încălcate regulile antiincediu la tăierea ţevelor de metal.După mai bine de o lună a fost elaborat un proiect de demolare a Filarmonicii. Guvernul a alocat din Fondul de Rezervă 450 de mii de lei.Iar în sezonul estival, în bazinele acvatice din țară, s-au înecat 83 de maturi și 14 minori. Pompierii și salvatorii au fost solicitați și în cazuri de căderi în fântâni. Astfel, 22 de persoane au fost salvate, iar 23 au murit. Un caz similar s-a lăsat cu durere fără margini în orașul Hâncești, după ce uncopil de patru ani s-a înecat în toaleta din curtea casei. Tragedia a avut loc la sfârșitul lunii mai. Micuţul a dispărut de acasă în data de 26, în jurul orei 12:00. Părinţii lui erau la muncă, iar el era acasă împreună cu fratele şi sora de 12 şi 14 ani, care nu au observat când acesta a ieşit afară. Zeci de locuitori din oraş, voluntari, carabinieri, poliţişti şi criminalişti au pornit pe urmele lui. Majoritatea căutărilor au fost făcute, însă, în afara curţii casei. O zi şi o noapte minorul a fost căutat în preajma iazurilor, pădurilor din apropiere, fântâni și case părăsite. S-a folosit tehnică specială de la poliţia de frontieră, au fost antrenaţi în căutări câini şi drone.Cifrele au fost alarmante și în cazul tentativelor de suicid în rândul moldovenilor. De la începutul acestui an, s-au înregistrat peste 700 de cazuri,dintre care 369 au fost fatale. Statisticile arată că această cifră a crescut cu șapte la sută comparativ cu anul trecut. Luna septembrie a fost perioada în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri, tocmai 47 de oameni au recurs la acest gest. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, cel mai des, asemenea cazurisunt înregistrate în rândul bărbaților. Motivele principale rămân a fi alcoolul, bolile incurabile sau problemele de familie.