Tragedie pe un şantier din Capitală. Un muncitor, de 22 de ani, a murit după ce a căzut de la etajul 10

Tragedie pe un şantier din Chişinău. Un muncitor, de 22 de ani, a murit după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc aflat în construcţie. Accidentul de muncă a avut loc pe bulevardul Moscova.

Şeful de şantier susţine că victima efectua lucrări de zidărie, iar rudele şi colegii de lucru spun că nenorocirea putea fi evitată dacă erau să fie respectate normele de securitate.



" - Am văzut, când a căzut jos cu tot cu cărămidă . Apoi, m-am dus lângă el şi am stat. O bucată de timp nu avea nicio reacţie. Pe urmă a mai răsuflat.

- Avea cască de protecţie, curele?

- Nu avea nimic".



"Am acordat un oarecare ajutor, care s-a putut de acordat. Am chemat salvarea. Salvarea a venit în 10-15 minute. S-a constatat decesul", a spus şeful de şantier, Dumitru Buzan.



Tânărul era originar din satul Bahmut, raionul Călăraşi. Iar vestea că a murit a căzut ca un trăsnet peste părinţi.



"Şeful nu vrea să vorbească cu noi. S-a ascuns. De ce s-a ascuns?! Că nu a fost totul în regulă cu tehnica securităţii", a spus mama victimei, Elena Bădărau.



Tânărul lucra de două luni pe şantier. El era fericit că-şi putea întreţine concubina şi băiatul de un an şi jumătate. Bărbatul aştepta cu nerăbdare luna august, atunci când iubita sa trebuia să-l facă tată pentru a doua oară. Acum, tânăra mămică este sfâşiată de durere.



"Eu îl sunam şi el nu răspundea, eu nu ştiam", a spus concubina victimei, Angela Brăguţa.



Poliţiştii au iniţiat un proces penal în acest caz. De asemenea, o anchetă a fost pornită şi de Inspectoratul Muncii.

"Deseori accidentele respective au loc din cauza lipsei împrejmuirilor, care nu ar da posibilitatea persoanelor să cadă. Dacă nu au fost împrejmuirile sigur că este o încălcare, dar noi vom verifica, vom constata", a spus şeful Inspectoratului de Stat al Muncii, Dumitru Stăvilă.

Administratorul companiei de construcţie nu ne-a răspuns la telefon pentru a oferi comentarii.