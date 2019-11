TRAGEDIE LA TIMIȘOARA! Doi copii şi o femeie au murit, iar mai multe persoane au fost internate după o dezinsecţie într-un bloc (VIDEO)

Tragedie de proporţii la Timişoara, România. Un copil de trei ani, un bebeluş de nouă zile şi mama acestuia au murit, iar 20 de persoane au ajuns la spital, după ce în blocul în care locuiau s-a făcut deratizare.

Drama s-a produs sâmbătă, când a fost solicitată ambulanţa pentru un nou-născut care vomita continuu şi avea diaree. Micuţul a fost dus imediat la urgenţă, unde a murit la scurt timp. După câteva ore, a fost solicitată ambulanţa pentru un copil de trei ani şi pentru mama bebeluşului.



În total, 17 apeluri de la aceeaşi adresă au fost recepţionate la serviciul 112. Medicii au fost cei care au alertat Direcţia de Sănătate Publică şi Poliţia. A fost declanşată o anchetă, iar blocul cu 200 de apartamente a fost evacuat.



Lucian Mihoc inspector-şef al ISU: "S-a constatat că, pe casa scării, între etajele 3 și 4, s-a constatat prezența slabă a unei substanțe neurotoxice.Echipajele de primă cercetare CBRN execută cercetări la alte două locaţii identificate, deoarece în cursul zilei de vineri s-a efectuat o deratizare."



Locatarii blocului din Timişoara susţin că nu au fost informaţi despre acţiunea de deratizare şi că au simţit o stare de ameţeală, pe care nu şi-o puteau explica.



"-Ştiţi să se fi făcut deratizare recent?

- Nu, nu s-a făcut. O fi dat cu ceva pe sus, nu ştiu. Nu ştiu ce să facem. Nu avem unde să mergem să stăm. Nu ne-am luat nimic, doar am închis uşa şi am ieşit afară. Nu am ştiut cât durează, ce se întâmplă."



Deratizarea ar fi fost făcută de o firmă care nu are niciun angajat, potrivit Registrului Comerţului. Cu toate acestea, cifra de afaceri declarată anul trecut a fost de 30 de mii de euro, iar veniturile - de 18 mii de euro.

Autorităţile din Timişoara au mai evacuat preventiv un bloc şi 2 localuri unde firma a făcut recent deratizări.

Procurorii au iniţiat un dosar penal pentru ucidere din culpă.