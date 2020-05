Tragedie la Iași! Zece oameni au murit, după ce au băut spirt contrafăcut!

În loc de alcool etilic, cum scria pe eticheta produsului, producătorul ar fi folosit alcool metilic - mult mai ieftin, dar extrem de periculos, informează Antena 1.

Alerta s-a dat zilele trecute, după ce în comunitatea ruşilor lipoveni trei oameni au murit într-o singură noapte, iar analizele au arătat că se intoxicaseră cu alcool metilic.

Nu au fost singurele victime din Stolniceni Prăjescu, o localitate aflată la 70 de kilometri de Iaşi. Doar pe o uliță, într-o singură noapte, și-au pierdut viața trei persoane, doua femei și un bărbat.

„Au fost trei cazuri - două femei și un bărbat într-o noapte au decedat. Nu spirt am înțeles, dezinfectant la culoarea alcoolului sanitar. Am înțeles că au găsit o probă, și ce a mai rămas într-o sticlă și l-au luat la cercetări. Au murit trei odată, și pe mine m-a surprins când am auzit a doua zi de trei cazuri în aceeași noapte", a declarat Hugianu Costel, primar Stolniceni Prăjescu.

Anchetatorii au confiscat 50 de litri de alcool posibil toxic din magazinele săteşti din jurul Paşcaniului şi au descins şi la depozitul de la care se aprovizionau patronii acestora.

Cel care a produs şi a vândut alcoolul ucigaş riscă ani grei de închisoare pentru ucidere din culpă.