TRAGEDIE într-o stațiune populară de ski din Italia. Turiști străini au fost găsiţi morți într-o avalanșă

Turiști britanici și francezi se numără printre cei trei schiori găsiți morți, după o avalanșă de lângă stațiunea italiană Courmayeur, scrie BBC News, citează digi24.ro.

Două persoane din Marea Britanie și Franța erau date dispărute, duminică, atunci când riscul de avalanșă din zonă a fost ridicat. Echipajele de salvare au găsit trei trupuri neînsuflețite și sunt în căutarea unei a patra persoane dispărute.

În total, opt persoane, printre care și un turist belgian, au murit în Italia, din cauza avalașelor din weekend.

Potrivit La Repubblica, prietenii schiorilor britanici au alertat autoritățile duminică, în jurul prânzului, după ce aceștia nu au mai ajuns la punctul de întâlnire. Era ultima zi de vacanță a celor doi, care ar fi trebuit să se întoarcă în Marea Britanie luni.

Alte două victime au fost găsite tot duminică, în Valea Aosta. Printre cei decedați se numără și italieni, mai precizează publicația.

???? 8 morti in montagna la scorsa domenica, tutti dovuti al distacco di valanghe che hanno travolto sciatori fuori pista: 6 persone hanno perso la vita in #ValledAosta, una in #Lombardia e una in provincia di #Bolzano. In quest'ultimo caso si tratta di un giovane di 18 anni. pic.twitter.com/NGfWyEQb8R