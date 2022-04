Tragedie într-o familie din raionul Floreşti. Copilul lor de doar 2 luni a murit subit, după ce a ajuns în stare extrem de gravă la spitalul raional. Administraţia instituţiei consideră că bebeluşul ar fi manifestat o reacţie alergică gravă, fără a preciza care a fost alergenul. Timofei era mezinul soţilor Musteaţă care mai au 4 copii.

Tatăl spune că bebeluşul s-a născut sănătos. La 6 aprilie, părinţii au mers la instituţia medicală din Lunga, unde copilului i-a fost administrat vaccinul împotriva Hepatitei B.



" La scurt timp, copilul a început să aibă somnolenţă, se văicăra când îl luam în braţe. Au început să apară şi reacţiile adverse, pe corp i-au apărut nişte pete roşii, puţin vinete chiar", a declarat Sergiu Musteață, tatăl bebeluşului care a murit.



Părinţii au alertat chiar în aceeaşi zi asistenta medicală din sat.



" I-am dat picături pe la ora 17. Sora medicală ne-a spus că nu trebuie să ne alarmăm şi că trebuie să mai administrăm picături încă peste 5 ore. "



Pentru că starea s-a înrăutăţit, părinţii au chemat ambulanţa şi copilul a fost dus la Spitalul din Floreşti. Starea gravă a bebeluşului i-a determinat pe medici să ceară ajutorul unei echipe Aviasan, dar transportarea lui a fost imposibilă.



"S-au luat măsuri foarte rapide pentru a-l transfera pe bebeluş în secţia de reanimare, dar în ascensor, copilul a făcut stop cardio-respirator. A fost conectat la respiraţie mecanică, intubat şi conectat la aparat de respiraţie mecanică", a declarat Ion Manole, directorul adjunct al Spitalului Raional Floreşti.



Peste aproximativ 12 ore, din nefericire, bebeluşul a murit. Vicedirectorul spitalului raional Floreşti nu ne-a putut spune cauza exactă a decesului.



" Putea fi şi o reacţie alergică gravă. Eu cred că asta a avut copilul, pentru că la intoxicaţie sunt şi alte simptome. Starea copilului era atât de gravă încât noi nu am putut diagnostica copilul cu exactitate."



Asistenta medicală de la Oficiul Medicului de Familie din satul Lunga care a administrat vaccinul bebeluşului de două luni consideră că reacţia alergică care a survenit nu a fost determinată de serul administrat.



"Eu l-am cântărit, l-am măsurat şi l-am trimis la medicul de familie. Medicul de familie l-a văzut şi a permis imunizarea", a spus Svetlana Botnaruc.



Ludmila Carp, asistenta medicală care a intervenit acasă la bebeluș, susţine că le-a propus părinților să cheme ambulanța, dar atât mama, cât şi tatăl au refuzat. Părinţii, la rândul lor, spun că din experienţa cu ceilalţi copii, s-au gândit că este vorba doar despre o uşoară alergie. Imunologul Ninel Revenco spune că, potrivit Organizaţiei Mondiale în Sănătate, cazurile de deces provocate de vaccin sunt extrem de rare.



"Mai rar poate fi o reacţie mai gravă, aşa-numitul şoc anafilactic. El poate apărea la aroape 1 milion de imunizări sau de la 500 de mii de imunizări efectuate. "



Tragedia este investigată de poliţie sub aspectul încălcării din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale soldată cu decesul pacientului. Fapta se pedepseşte cu până la 3 ani de puşcărie.



"Corpul neînsufleţit al pruncului a fost îndreptat la expertiza medico-legală în vederea stabilirii cu exactitate a cauzei decesului", a afirmat ofiţerul superior al Serviciului Asistenţă Juridică IP Floreşti



Şeful adjunct al Procuraturii Floreşti, Lilia Mîţu, ne-a spus că nu au încă dosarul şi că nimeni nu a fost pus sub învinuire, deocamdată. Reprezentanții Ministerului Sănătății au declarat că ştiu despre această tragedie și urmează să-l analizeze.