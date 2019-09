TRAGEDIE în SUA: O ambarcaţiune cu 39 de persoane la bord a luat foc. Echipele de intervenţie au recuperat 8 cadavre

Incendiu puternic la bordul unei ambarcațiuni aflate în largul coastei statului american California. Paza de coastă a SUA a lansat o operațiune de salvare a celor 39 de persoane aflate la bord.



Cinci membri ai echipajului au fost salvaţi la scurt timp, iar echipele de intervenţie au recuperat 8 cadavre. Între timp, ambarcaţiunea s-a scufundat, iar salvatorii continuă operaţiunile de intervenţie, deoarece mai multe persoane au rămas blocate în interior.

Nu este clar încă din ce motiv s-a produs incendiul. Ambarcaţiunea, de 23 de metri lungime, era utilizată de amatorii de scubadiving şi făcea curse de trei zile în apropierea insulei Santa Cruz.

O primă ipoteză este că un rezervor de oxigen folosit la scufundări ar fi explodat.

#CommercialBoatFire- The 75’ Conception, based in Santa Barbara Harbor, caught fire early 9/2 while anchored off Santa Cruz Island, multiple agencies responded. 5 people were rescued and 34 are missing. **Media ONLY Contact Lt. Eric Rainey/SBSheriffs 805-886-7440** pic.twitter.com/2tIYpzuRWA