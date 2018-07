Tragedie în sportul american. Un fost wrestler a murit la 46 de ani, după ce a încercat să se sinucidă în închisoare

Doliu în lumea sportului american. Fostul wrestler Brian Lawler a murit duminică, la vârsta de 46 de ani, după ce a încercat să se sinucidă în închisoarea din Memphis, Tennessee, în care era încarcerat pentru conducere sub influenţa alcoolului şi refuzul de a opri la semnalele poliţiştilor, scrie prosport.ro.

Fiul lui Jerry "Regele" Lawler, unul dintre personajele marcante ale istoriei recente din wrestlingul american, Brian Lawler a dat de probleme în urmă cu câteva luni, când a fost prins de poliţiştii americani în timp ce conducea în stare de ebrietate. Pentru asta, dar şi pentru că nu a oprit la semnalele oamenilor legii, Lawler a fost trimis în spatele gratiilor, în închisoarea Hardeman County din Memphis. Duminică după-amiază, fostul sportiv a încercat să se sinucidă, a fost găsit de paznici inconştient, a fost transportat de urgenţă la cel mai apropiat spital, dar medicii nu au mai putut face nimic.



Anunţul morţii a fost făcut de Kevin Lawler, fratele lui Brian şi a luat prin surprindere întreaga lume a wrestlingului, care s-a grăbit să-şi exprime regretul: "Sunt multe poveşti şi zvonuri despre fratele meu. Acum 30 de minute a fost declarat mort. Te iubesc şi îţi voi simţi lipsa, fratele meu! O zi foarte tristă azi, pe care cuvintele n-o pot descrie", a scris Kevin Lawler, pe facebook.



Brian Lawler a călcat pe urmele tatălui său, Jerry "The King" Lawler, unul dintre cele mai importante nume din istoria wrestlingului şi a ajuns în WWE, cea mai importantă federaţie de wrestling din lume, în 1997, sub numele de "Too Sexy" Brian Christopher. Fost campion pe echipe în WWE în 2000, Brian Lawler a fost pus pe liber din cauza consumului de droguri şi şi-a continuat cariera în TNA, rivala WWE. În 2011 s-a întors în WWE, a luat parte la Wrestlemania 27, cel mai important eveniment al anului în lumea wrestlingului, dar nu a avut impactul aşteptat de fani şi specialişti.



Tot duminică, fanii sportului american au mai primit o veste proastă. Nikolai Volkoff, wrestler introdus de WWE în Hall of Fame în 2005, a încetat din viaţă la vârsta de 70 de ani.