TRAGEDIE în raionul Orhei. Un bebeluş a murit, după ce a căzut de pe lejancă

Tragedie cumplită într-o familie din satul Morozeni, Orhei. Un copil de doar un an şi jumătate a murit după ce a căzut de pe cuptor. Pruncul a fost dus de urgenţă la spitalul raional, însă medicii nu l-au putut salva.



"A fost o moarte clinică. Noi am luptat pentru viața copilului în jur de 40 de minute, dar, din păcate, nimic nu am putut face. Noi am văzut că are traumatism cranio cerebral", a declarat reanimatologul Leonid Bardier.



Părinții micuțului nu se aflau acasă în momentul nenorocirii. Copilul era în grija mătușii. Localnicii spune că femeia

este una cumsecade.



"Este o fată foarte bravo, nu am avut nimic cu ea, chiar şi eu uneori lăsam copilul la dânsa. Nu am cuvinte de rău despre ea."



"Este o fată bravo, vă spun drept. Are trei copii. Nu am auzit nimic despre dânsa rău."



"Un copil să decedeze asta este o tragedie foarte mare sufletească şi la inimă este dureros."



Poliţia urmează să stabilească toate circumstanţele producerii incidentului.