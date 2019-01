Tragedie în Polonia. 5 adolescente au murit într-un club, unde s-a declanșat un incendiu

Tragedie într-un oraş din nordul Poloniei, unde 5 adolescente au murit într-un club de jocuri de tip Escape Room, unde s-a declanşat un incendiu. Un bărbat a fost transportat la spital cu arsuri grave.

Foarte populare printre tinerii polonezi, camerele de acest tip se închid automat şi pot fi deschise doar dacă jucătorii găsesc anumite indicii aflate în interior.



Pompierii au anunţat că incendiul a cuprins o încăpere alăturată şi că fetele au murit din cauza intoxicaţiei cu dioxid de carbon. Corpurile neînsufleţite au fost găsite abia după stingerea flăcărilor.



"Cinci tinere au murit. Am oferit sprijin psihologic şi psihiatric familiilor. Echipele de intervenţie sunt la faţa locului", a spus Piotr Jedlinski, Mayor of Koszalin.



Circumstanţele producerii tragediei nu sunt încă stabilite, dar poliţiştii au mai multe ipoteze.



"Nu putem confirma dacă a fost o explozie, un expert va verifica această ipoteză. Se poate să fi fost acolo o butelie care a explodat sau poate că incendiul s-a declanşat accidental, dar e prea devreme să spunem cu exactitate ce s-a întâmplat. Experţii vor investiga acest caz", a spus Monika Kosiec, spokeswoman for Koszalin police.



Pompierii au declanşat şi ei o anchetă pentru a vedea dacă legislaţia antiincendiu a fost respectată. Mai mult, vor fi controale în întreaga ţară.



"Toate clădirile de acest fel, cluburi sau camere vor fi verificate de specialişti. Vom verifica dacă există ieşiri de urgenţă care să permită oamenilor să părăsească aceste încăperi în caz de pericol", a spus Tomasz Kubiak, Koszalin State Fire Services.



În mod normal, astfel de cluburi au un paznic care trebuie să deschidă uşile în situaţii de urgenţă. În alte ţări, camerele sunt dotate cu butoane de panică care, odată apăsate, deschid ambele uşi de acces, cea de intrare şi cea de ieşire.

Autorităţile locale au decretat zi de doliu în oraş.