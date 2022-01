TRAGEDIE în New York: Cel puţin 19 oameni, dintre care 9 copii, au murit în urma unui incendiu izbucnit într-un bloc din oraș

Cel puţin 19 oameni, dintre care 9 copii, au murit în urma unui incendiu izbucnit într-un bloc din New York. Zeci de persoane se află în stare gravă la spital. Focul ar fi izbucnit de la un încălzitor şi s-a extins cu rapiditate.



AMB "Pompierul ţine un copil în mână. A fost salvat un copil. Doamne! Sărmanul copil!



Potrivit noului primar al metropolei, Eric Adams, acesta este unul dintre cele mai grave incendii din istoria New York-ului.



"Este un moment extrem de îngrozitor şi dureros pentru oraşul New York. Impactul acestui incendiu ne va aduce multă durere şi disperare. Cifrele sunt îngrozitoare."



Aproximativ 200 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului. Focul a izbucnit la etajul 2 sau 3. Ușile apartamentului au rămas deschise, iar fumul s-a împrăștiat în toată clădirea. Potrivit autorităţilor, mulţi dintre locatari au încercat speriaţi să iasă, dar au căzut ca seceraţi pe casa scării din cauza fumului gros şi a gazelor toxice.

"Fumul era foarte greu, iar focul foarte puternic. Echipajele s-au chinuit să intre. Fumul s-a extins pe toată suprafața clădirii. Complet neobișnuit. Pompierii au găsit victime la fiecare etaj pe casa scării. Mulţi au fost scoşi în stop cardio-respirator."



Potrivit autorităţilor, bilanţul victimelor ar putea creşte. Din cele peste 60 de persoane rănite care au ajuns la spital, 32 se află în stare extrem de gravă.