Tragedie în lumea muzicii. A murit solistul unei populare trupe britanice

Mark Hollis, solistul grupului britanic Talk Talk, celebru în anii 1980, a murit, luni, la vârsta de 64 de ani, au anunţat apropiaţi ai săi pe reţelele de socializare, scrie AFP, citată de News.ro.

Formaţia Talk Talk era cunoscută pentru piese precum "It's My Life" şi "Such a Shame".

"Sunt foarte şocat şi trist să aflu că Mark Hollis a murit", a scris basistul grupului, Paul Webb, pe Facebook. "A fost un geniu muzical şi a fost o onoare şi un privilegiu să pot cânta cu el în grup", a adăugat el.

"Odihneşte-te în pace, Mark Hollis", a scris pe Twitter şi Anthony Costello, văr prin alianţă cu muzicianul. Soţ şi tată minunat. Om fascinant, fidel principiilor sale, el s-a retras din muzică acum 20 de ani, dar rămâne un simbol muzical", a adăugat el.

Cauza şi locul decesului nu au fost încă precizate. Reprezentanţii lui Mark Hollis nu au oferit pentru AFP încă informaţii.

Înfiinţat la Londra în 1981, grupul Talk Talk a devenit cunoscut în Marea Britanie şi în Europa cu melodii pop sintetizat precum "It's My Life" şi "Such a Shame". Dar formaţia şi-a schimbat stilul odată cu lansarea albumului "The Colour of Spring" în 1986, care a marcat debutul "post-rock-ului".

Tehnica de improvizaţie a formaţiei făcea organizarea concertelor dificilă aşa că s-au despărţit în 1991 după neînţelegeri cu casa de discuri.

În Statele Unite, au cunoscut o revenire uşoară de popularite în 2003, în special după ce formaţia californiană No Doubt şi cântăreaţa Gwen Stefani au reluat "It's My Life". Mark Hollis, născut pe 4 ianuarie 1955 la Tottenham, a dispărut de pe scena publică după 1998 şi după lansarea albumului solo intitulat simplu "Mark Hollis".