Tragedie în Afganistan. Cel puţin 10 oameni şi-au pierdut viaţa în urma unei alunecări de teren

O alunecare de teren provocată de deversarea unui lac montan a ucis cel puțin 10 persoane și a distrus sute de case în valea Panjshir, în nordul Afganistanului, a anunțat joi ministerul pentru catastrofe naturale, citate de AFP.

"Putem confirma zece morți și sute de case distruse și oameni dispăruți", a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Omar Mohammadi.

O reuniune de urgență are loc pentru a asigura salvarea locuitorilor.

#Panjshir - 10 people missing after a landslide broke the banks of a natural dam in Panjshir province late yesterday. Water from the dam flooded a village damaging over 400 houses, officials confirm #Afghanistan pic.twitter.com/fY607ikTdP