Tragedie greu de imaginat pentru o familie cu cinci copii. Locuinţa care a fost cumpărată în rate s-a făcut scrum

Tragedie greu de imaginat pentru o familie cu cinci copii. Soţii Mancaș din satul Drăguşenii Noi, raionul Hânceşti, şi cei cinci micuţi ai lor, au rămas fără acoperiş deasupra capului, după ce, în data de 1 septembrie, casa lor s-a făcut scrum. Durerea este cu atât mai mare, cu cât, locuinţa a fost cumpărată în rate, iar soţii mai au de achitat pentru ea circa 1000 de euro.

De câteva zile, cei şapte membri ai familiei Mancaş se înghesuie într-o anexă a casei, singura care a rămas neatinsă după incendiul devastator. Cel mai mare copil al familiei are 13 ani, iar mezinul doar doi anişori.

Pentru că în casă sunt doi elevi, Elena Mancaș povestește că, în data de 1 septembrie, a mers la Hînceşti să cumpere cele necesare pentru şcoală, după care s-a dus să-l ajute pe soţul ei, care muncea în câmp.



''Soţul era pe deal păștea vacile pe deal. La 17.20 am ieşit din curte m-am dus la lucru. Şi l-am spus că îl aştepte pe tatăl lor ca să vină. La 17:45 m-au sunat vecinii şi mi-au spus că arde casa. Când am venit acasă ardea toată casa, flăcări, fata cea mare striga iar eu îs speriată căutam pe cei mai mici'', a declarat Elena Mancaş, mama.



Cei doi au procurat locuinţa anul trecut. O parte din sumă le-a fost oferită de autorităţile locale, alta au agonisit-o cu propriile forţe, dar mai au de achitat o mie de euro fostului stăpân.



''Ne-a ajutat primăria cu o mie de euro, Consiliul de la Hânceşti ne-a ajutat consiliul. Nănăşeii noştri ne au ajutat. Trei mii jumătate de euro am achitat. Şi mai avem o mie de euro de dat.''



Cei doi soţi nu au un loc de muncă stabil, iar după această tragedie, capul familiei se gândeşte să plece peste hotare.



''O să mă descurc, planul oricum era să plec peste hotare luna aceasta'', a declarat Nicolae Mancaş, tată.



Primarul satului spune că nu va rămâne indiferent de soarta acestei familii, dar o să-i ajute în limita posibilităţilor.



''Noi mergem pe varianta reconstrucția acestei case, deoarece pereţii sunt în picioare. Şi este posibil de refăcut. O să chemăm şi specialişti ca să ne spună ca să nu avem probleme'', a declarat Petru Gonţa, primar s. Drăgăşenii Noi.



Cei care vor să ajute această familie pot contribui financiar pe contul bancar afişat pe ecrane. Totodată, doritorii o pot suna direct pe Elena Mancaş, mama celor cinci copii la numărul de telefon afişat pe ecran.