TRAGEDIE: Cinci oameni au murit după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit (VIDEO)

Cinci oameni au murit, după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit în apele estuarului East River din orașul New York. La bordul aeronavei se aflau șase persoane. Pilotul a reușit să scape nevătămat.



Potrivit presei locale, pilotul a transmis un semnal de urgenţă cu puţin timp înainte de prăbuşirea aeronavei, menţionând probleme la motor. Două persoane au murit pe loc, iar alte trei au fost salvate de scafandri. Epava elicopterului s-a scufundat la 15 metri adâncime, iar salvatorii au avut de înfrunatat temperaturi scăzute și curenți de apă puternici.



"Cei cinci pasageri, în afară de pilot, aveau centura de siguranță fixată strâns. Cel mai complicat a fost să le tăiem centurile ca să-i putem scoate din elicopterul care se afla sub apă", a menţionat Daniel Nigro, șeful pompierilor din New York.



Ulterior, cei trei pasageri s-au stins pe patul de spital. Potrivit autorităților locale, aparatul de zbor a fost închiriat de un grup de fotografi pentru un tur aerian al orașului.

Cauzele prăbușirii nu sunt cunoscute deocamdată. Poliția din New York a deschis o anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanţelor.