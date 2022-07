TRAGEDIE AVIATICĂ. Un avion cargo ucrainean, plin cu explozibili, s-a prăbușit în Grecia. 8 persoane au murit (VIDEO)

Un avion ucrainean care ducea o încărcătură periculoasă în Iordania s-a prăbușit noaptea trecută lângă localitatea Paleochori Kavalas, din nordul Greciei. Toţi cei opt membri ai echipajului au decedat, a relatat duminică postul public de televiziune grec ERT, citat de DPA.

Avionul se pare că transporta „material toxic”, potrivit presei de stat, iar un pompier a transmis jurnaliștilor că ar fi vorba de muniții, citează digi24.ro.

Epava avionului, un Antonov An-12, urma să fie examinată de o dronă, serviciile de urgenţă neputându-se apropia de locul impactului din cauza încărcăturii periculoase transportate de avion.

Experţi ai Comisiei pentru energie atomică din Grecia vor utiliza drona pentru a se putea apropia de epava avionului, ţinând cont de toxicitatea încărcăturii sale nespecificate, conform Agerpres.

Locuitorii de pe o rază de 2 kilometri în jurul locului prăbuşirii au fost sfătuiţi de Protecţia Civilă elenă să ţină ferestrele închise şi să nu pornească aparatele de aer condiţionat.

Media de stat din Grecia au relatat că la bordul avionului se aflau 12 tone de „material toxic”.

„Trebuie să vă îndepărtaţi, pentru siguranţa dumneavoastră. Există o informaţie potrivit căreia avionul transporta muniţii”, le-a transmis un pompier jurnaliştilor prezenţi în apropierea locului prăbuşirii avionului.

Avionul decolase din oraşul sârbesc Nis şi se îndrepta spre capitala iordaniană Amman. Pilotul a raportat probleme la motor şi a cerut autorizarea aterizării de urgenţă pe aeroportul din Kavala, însă aparatul de zbor nu a reuşit să facă această manevră şi s-a prăbuşit la aproximativ 40 de kilometri de aeroport.

În cădere avionul a distrus mai mulţi stâlpi de electricitate, satele din zonă rămânând temporar fără energie electrică.

Ruta de zbor detaliată pe Flightradar24 a arătat că avionul, operat de compania Meridian, ajunsese în zona peninsulei Halkidiki înainte de a se întoarce şi a se îndrepta spre Kavala.

A #Ukrainian Antonov transport plane crashed in northern #Greece.



According to preliminary data, the An-12 flew from #Serbia and was heading to #Jordan. Local TV channel ERT reports that the cause of the crash was an engine failure. There were eight crew members on board. pic.twitter.com/qQOLn5Hm9c