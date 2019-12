TRAGEDIE AVIATICĂ. Un avion a căzut peste o maşină, parcată în preajma unui oficiu poștal. Sunt MORŢI (VIDEO)

Tragedie aviatică în statul american Louisiana. Un avion de mici dimensiuni a căzut peste o maşină, parcată în preajma unui oficiu poștal. În urma accidentului, cinci oameni care se aflau în aparatul de zbor au murit.

La fața locului au ajuns imediat mai ulte echipaje de pompieri și ambulanțe.

Potrivit autorităților locale, două persoane au supraviețuit accidentului și au fost duse la spital în stare gravă: "În avionul cu opt locuri se aflau șase oameni. Unul dintre ei a fost transportat la spital. De asemenea, avem un om care se afla în mașina peste care a căzut avionul, sau lângă aceasta. El a supravieţuit şi, de asemenea, a fost dus la spital".



Totodată, doi oameni care se aflau în oficiul poștal s-au intoxicat cu fum și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Avionul bimotor Piper decolase din oraşul Lafayette şi se îndrepta spre Atlanta, potrivit presei americane.

BREAKING: At least 5 people dead after small plane crashes near post office in Lafayette, Louisiana



pic.twitter.com/fVxRjSrAId