Tragedie aviatică în Cuba. 102 oameni au murit după ce avionul în care se aflau s-a prăbuşit (VIDEO)

Embed:

Tragedie aviatică în Cuba. 102 oameni au murit după ce avionul în care se aflau s-a prăbuşit în apropiere de Havana la doar câteva minute după decolare. Forţele de ordine au declarat că trei supravieţuitori au fost duşi la spital în stare critică.



Cei trei pasageri care au rămas în viaţă au atât de multe răni încât nu pot fi identificaţi.



"Avem tot ceea ce este necesar pentru a trata victimele. Din păcate, viaţa lor încă este în pericol."



Cinci dintre pasagerii aparatului de zbor şi membrii echipajului erau străini, dar naționalitatea lor nu a fost, deocamdată, anunţată. Rudele victimelor au aflat despre tragedie de la televizor. Imediat după asta, îndurerați, aceştia au ajuns la aeroport şi spitalele din oraş pentru a afla despre apropiaţii lor.



"Ea avea 24 de ani şi se afla în avionul care efectua cursa Havana-Holguin. Nu ştim ce s-a întâmplat. Am aflat informaţiile de la televizor."



"Am auzit o explozie puternică. Imediat după asta s-a stins lumina în aeroport. Ne-am uitat peste geam şi am văzut o coloană de fum densă."



Numeroase echipe de descarcerare au fost mobilizate la faţa locului pentru a efectua cercetări. Anchetatorii încă nu au găsit cutiile negre ale aparatului de zbor. Tragedia aviatică a afectat toată ţara. Atât oamenii de rând cât şi şeful statului au transmis mesaje de condoleanţe.



"Ne pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. Transmitem condoleanţe rudelor victimelor. Imediat după producerea tragediei, la faţa locului au fost mobilizate autorităţile. "



Avionul avea o vechime de 40 de ani şi a fost închiriat de Cubana de Aviacion de la compania italiană Blue Panorama.