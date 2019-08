TRAGEDIA de la Otaci. Blocul aflat lângă imobilul demolat nu mai poate fi locuit. 36 de familii rămân pe drumuri

Otaci

Cel de-al doilea bloc de la Otaci, aflat lângă imobilul care a fost demolat, nu mai poate fi locuit. Este verdictul dat de specialiştii de la Universitatea Tehnică. Astfel, alte 36 de familii rămân fără acoperiş deasupra capului, iar primarul oraşului spune că va apela la guvern pentru ajutor.



Cele 36 de familii nu s-au mai întors în apartamentele lor din 19 iunie, când o scară cu 12 apartamente a blocului vecin s-a prăbuşit. Pentru a evita o tragedie, toţi locatarii celor 2 blocuri au fost evacuaţi.



"Nu am unde să dorm, nu am unde trăi. Toată ziua stau afară. Noaptea dormim unde dă Domnul", a menţionat o locatară.



"Nu avem nici unde dormi. Așa trăim. A venit președintele, prim-ministrul a venit, ne-au promis ajutor, dar nu ne-au ajutat cu nimic. Ce să facem? Vine iarna. Unde să trăim?", a precizat un bărbat.



"Sperăm să găsească o soluţie, oricare ar fi, dar timpul trece, vine iarna și nu știm ce va fi mai departe. Promisiuni, promisiuni, promisiuni, dar fapte, deocamdată, deloc", a menţionat un alt locatar.



"Ne revoltă atitudinea Maiei Sandu. Când a fost la noi, ne-a promis că în 10 zile se va rezolva problema cu casa. Nu avem nici o decizie. A trecut o lună și jumătate", a subliniat o femeie.



Primarul orașului Otaci spune că va cere despăgubiri de la guvern şi pentru aceste familii.



"Ieri, am primit rezultatele expertizei blocului. Azi ducem la ședința Consiliului Raional actele pentru ca oamenii să obțină despăgubiri. Vrem ca Consiliului Raional să ia decizia și să se adreseze autorităților centrale pentru acordarea despăgubirilor", a declarat Vasili Traghira, primar de Otaci.



Întrebată cum va proceda guvernul în cazul acestor sinistraţi, Maia Sandu a spus că încă nu ştie cum vor fi despăgubiţi şi când.



"Acolo Academia de Ştiinţe ... nu, nu Academia de Ştiinţe, ci Universitatea Tehnică, aşa cum am indicat anterior, specialiştii fac o cercetare, înţeleg că sunt aproape să ne dea sugestiile cum trebuie să procedăm cu acest bloc şi imediat ce avem sugestiile experţilor tehnici vom lua o decizie", a punctat premierul Maia Sandu.



Pentru locuitorii blocului avariat şi care a fost demolat deja, Guvernul a alocat aproape 9 milioane de lei. Sinistraţii spuneau că suma este prea mică pentru a-şi putea cumpăra o nouă locuinţă şi lucrurile necesare pentru un trai decent.