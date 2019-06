Tragedia de la Otaci, abordată superficial la Guvern. Preocuparea de bază - epurările de cadre

În timp ce zeci de familii din Otaci trăiau clipe de groază şi şoc, după ce au rămas fără un acoperiş deasupra capului, Maia Sandu şi colegii ei se gândeau pe cine să mai demită din Guvern.

De parcă ar fi un caz obişnuit şi nu o situaţie ieşită din comun, proaspătul prim-ministru a atins tangenţial, în debutul şedinţei, subiectul tragediei de la Otaci. În rest, preocuparea de baza la întrunirea de azi a executivului a fost epurarea de cadre. De o celulă de criză instituită la nivel central sau o vizită la faţa locului - nici vorbă.

Membrii cabinetului de miniştri se grăbesc să intre în sala de şedinţe. Pe ordinea de zi a Guvernului figura un singur subiect, cel referitor la cadre. Criza de la Otaci a fost abordată rapid şi fără a fi propuse soluţii concrete pentru sinistraţii. Maia Sandu a dat asigurări că situaţia este sub control şi a lăsat să se înţeleagă că o gestionează de la telefon. Imediat după ce a bifat acest subiect, a trecut la ceea ce-i preocupă cel mai mult pe actualii guvernanţi - obsesia faţă de funcţii. Toate în timp ce sinistraţii de la Otaci nu-şi puteau reveni din starea de şoc.



"Se propune eliberarea domnului Vladimir Baldovici din funcţia de director general al Agenţiei Proprietăţii Publice. E important acum să înceteze activitatea dânsului în această funcţie", a spus Maia Sandu.



"Este ceva straşnic. Am făcut operaţie şi am venit şi aici auzi că: Gata! Casă nu ai. Lucrez la şcoală, rămâi fără nimic. O viaţă ai strâns şi la urmă rămâi fără nimic."



"Se propune eliberarea domnului Ion Sula din funcţia de director general interimar al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor."



"Plânge: Eu am dormit aseară în maşină şi am scăpat, dar aici nu ne dau voie."



O altă prioritate a Guvernului Sandu a fost examinarea demisiei secretarului general al Guvernului, Lilia Palii, al secretarului de stat al MAI, Simion Carp, dar şi iniţierea procesului de demitere a conducerii Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei".



Ministrul de Interne, Andrei Năstase, în subordinea căruia se află Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, în loc să ofere soluţii, a venit cu o notă informativă pregătită de IGSU, pe care nici măcar nu s-a obosit să o citească.



"Serviciul de presă al IGSU a primit o indicaţie de a informa din două în două ore presa şi opinia publică naţională cu privire la evoluţiile acestui caz. Am pregătit o notă informativă pe care pot să o aduc la cunoştinţa tuturor, dacă este cazul...", a spus ANDREI NĂSTASE, ministrul de Interne.



Grijile şi preocupările lui Andrei Năstase par a fi cu totul de altă natură. Este vorba de domeniul aviaţiei civile, pe care vrea să-l stăpânească aşa cum a făcut-o în anii 2000, alături de naşul său de cununie, fugarul penal Victor Ţopa.

Cei doi sunt acuzaţi că au avut un rol semnificativ în devalizarea companiei "Air Moldova", prejudiciind statul cu milioane de euro.



"Un obiectiv aparte trebuie să-l constituie activitatea din domeniul aviaţiei civile", a spus ANDREI NĂSTASE, ministrul de Interne.



"Am reuşit să iau doar actele şi gata, dar restul totul a zburat. Unde să dorm ? Eu nu am unde."



Cât despre crearea unei celule de criză la nivel central sau convocarea de urgenţă a unei comisii pentru situaţii excepţionale, acolo unde trebuie să participe specialişti din toate domeniile ca să ia măsuri privind lichidarea consecinţelor tragediilor, nici pomină în şedinţa de Guvern. Totuşi, cuvântul "urgenţă" a răsunat din gura miniştrilor, doar că la cu totul alt subiect. Premierul a cerut deputaților să elaboreze "în regim de urgență" un proiect de lege prin care să fie anulate benzinăriile, magazinele, barurile și restaurantele cu regim duty-free la intrarea în ţară şi în regiunea transnistreană.



Întrebată dacă va merge la Otaci, Maia Sandu nu a oferit un răspuns clar.



"O să vă duceţi la Otaci sau nu? O să merg atunci când o să discutăm cu oamenii să vedem care sunt cele mai bune soluţii prin care să-i ajutăm", a spus MAIA SANDU, prim-ministru.



La faţa locului, pentru puţin timp, a fost preşedintele Igor Dodon, care însă a făcut doar promisiuni. Este pentru prima dată când un bloc de locuinţe din ţara noastră se prăbuşeşte. Un caz tragic a avut loc acum un an pe bulevardul Moscovei din Capitală.

Atunci, o parte a unui bloc de locuit de 21 de etaje a explodat. În urma deflagraţiei cinci oameni și-au pierdut viața, printre ei fiind și un copil de patru ani. Prim-ministrul de atunci, Pavel Filip a covocat, încă la 8 dimineaţa, şedinţa Comisiei pentru Situaţii de Urgenţă pentru a le acorda victimelor ajutor. La câteva ore distanţă, premierul a fost la locul tragediei pentru a discuta cu oamenii.