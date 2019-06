TRAGEDIA de la Nisporeni. Femeia care şi-a uitat copilul în stradă şi A MURIT îngheţat de frig ŞI-A AFLAT SENTINŢA

O mamă a fost condamnată la un an de pușcărie, după ce copilul ei, pe care l-a uitat în stradă, a înghețat. Tragedia s-a produs la sfârșitul lunii noiembrie la Soltănești, raionul Nisporeni.

Femeia de 30 de ani a fost condamnată zilele trecute de judecătoria Ungheni, fiind găsită vinovată de omor din imprudență.

Sentința poate fi atacă, însă, în instanța superioară.

În decembrie, la scurt timp după tragedie, mama copilului găsit mort în stradă de către vecini, a fost la emisiunea "Vorbește Moldova" de la PRIME TV, unde a povestit despre cele întâmplate.

Femeia a spus că în noaptea în care și-a pierdut copilul de doar un an și patru luni, a chefuit la sora ei și a rămas să doarmă acolo. Dimineața, în jurul orei patru a descoperit lipsa băiatului și a plecat să-l caute prin mahală.



"– Eu nu-mi imaginez că s-a întâmplat așa ceva cu mine. Eu nu-mi amintesc nimic. Până la momentul ce a spus sora că eu m-am culcat, până atunci nu-mi amintesc nimic până dimineața când l-am găsit pe el. – Tu nu ții minte nici când te-ai culcat, când te-ai sculat, că s-a dus el singur? – Nu. Țin minte doar momentul când la sora am bătut în ușă și am trezit-o pe ea. – Ce te-a trezit? – Nu știu. Țin minte doar momentul când în ușă băteam", a povestit mama copilului.



Tot în cadrul emisiunii, soțul acesteia a spus că o iartă: "Eu sunt gata să o iert. Am pierdut un copil, dar eu nu vreau să pierd și soția".



Femeia, care mai are un copil de 10 ani, spunea că nu-și va ierta niciodată cele întâmplate.