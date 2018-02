TRAGEDIA AVIATICĂ din Rusia. Căutările la locul catastrofei continuă. Rudele îi PLÂNG ÎN HOHOTE pe cei dragi care au urcat în cursa morţii

Căutările la locul catastrofei aviatice de lângă Moscova continuă. Autoritățile au recuperat până acum peste 1.500 de fragmente de corpuri umane și aproape 500 de bucăți din avion. Anchetatorii spun însă că doar o parte din zonă a fost cercetată. Aseară, în fața Catedralei Hristos Mântuitorul a avut loc o slujbă de pomenire a celor decedați.



Oamenii au aranjat pe scările catedralei o cruce din 71 de candele. Tragedia aviatică i-a luat Ekaterina Zakladnaia mama. Femeia lucra la Moscova ca să-și poată întreține familia. Ea venea acasă în Orsk de 2-3 ori pe an. De această dată, nu a mai ajuns la copii.



"La început nu am crezut că este vorba despre avionul în care se afla mama. Nici acum nu-mi vine a crede. Am fost departe de ea în ultimii trei ani și vorbeam mai mult la telefon", a spus Ekaterina Zakladnaia.



Ekaterina a sperat până în ultima clipă că mama ei a supraviețuit: Mă rugam ca mama să fi rămas schilodită, în orice stare, dar să fie vie. Ne-a crescut de una singură și nu știu cum să trăiesc mai departe fără ea".



Autorităţile din Rusia au mărit suma despăgubirilor oferite familiilor victimelor până la trei milioane de ruble, echivalentul a 42 de mii de euro. Între timp, anchetatorii au început descifrarea cutiilor negre ale avionului morții. Aeronava ar fi trecut cu succes verificarea de rutină înaintea zborului. Totuși, pe durata anchetei, operatorul aerian a oprit exploatarea celorlalte șase avioane AN-148. Acest model, potrivit unui expert în aviație de la uzina Antonov din Ucraina, are un nivel înalt de securitate.



"Avioanele AN-148 sunt folosite şi de forțele guvernamentale, dintre care unul îl transportă pe președintele Ucrainei. Încă două modele operează în Coreea de Nord, iar cu o aeronavă călătoreşte Kim Jong Un", a precizat Oleksandr Kava, xpert în aviație.



Mesajele de condoleanțe continuă să vină din toate colțurile lumii. Președintele Vladimir Putin a fost sunat de omologul său american, Donald Trump. Acesta și-a exprimat compasiunea și s-a oferit să acorde asistență în anchetarea cazului. La bordul avionului, care aparţinea companieie Saratov Airlines, se aflau 65 de pasageri şi şase membri ai echipajului. Nimeni nu a supravieţuit.

