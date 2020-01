TRAGEDIA AVIATICĂ din Iran: Mii de oameni au protestat pe străzile din Teheran şi au cerut demisia tuturor oficialilor de rang înalt

Recunoaşterea de către autorităţile iraniene a faptului că avionul ucrainean a fost doborât de o rachetă a scos oamenii în stradă. Mii de iranieni furioşi au protestat aseară pe străzile din Teheran şi au cerut demisia tuturor oficialilor de rang înalt care ar fi putut împiedica producerea catastrofei aviatice, în urma căreia au murit 176 de oameni.



Protestatarii acuză autorităţile că au negat până acum orice implicare în cazul Boeingului 737 prăbuşit imediat după decolare, pentru ca această informaţie să nu umbrească înmormântarea generalului Qasem Soleimani. Deşi preşedintele american,

#IranPlaneCrash #IranProtests

Protestors screaming for Khamenei to resign.

Chants, "All these years of crimes, Death to the Supreme Leader." pic.twitter.com/uL9DM6Xu75