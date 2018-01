Traficanţii de droguri, pe mâna poliţiştilor. IGP a distrus 250 de scheme infracţionale, fiind ridicate zeci de kilograme de narcotice

Poliţiştii au ajuns de temut pentru traficanţii de droguri. În 2017, Inspectoratul Naţional de Investigaţii a destructurat peste 250 de scheme ale reţelelor criminale, în creştere cu 30 la sută faţă de anul 2016. În cauzele privind traficul sau consumul de stupefiante au fost documentate aproximativ 780 de persoane cu vârstele cuprinse între 20 şi 32 de ani.



"Starea materială este un factor care îi diferenţiază pe consumatori de traficanţi de droguri. Sunt persoane să spunem aşa cu bani. Practic, majoritatea dintre ei nu sunt angajaţi", a explicat Ion ţurcanu, şef al Direcţiei antidrog INI al IGP.



Poliţiştii mai spun că numărul traficanţilor reţinuţi este în creştere datorită schimbării tacticii de lucru.



"Accentul poliţiei a fost schimbat. Nu mai documentăm persoanele care consumă droguri, ei pentru noi sunt ca sursă de informaţie mai mult. Dar documentăm mai mult persoanele, care profită într-adevăr pe necazul cuiva", a menţionat Ţurcanu.



Doar Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale a ridicat în 2017 peste 50 de kg de substanţe narcotice. Cea mai mare captură, peste 30 de kg de haşiş, a fost depistată la membrii grupării Borman, specializată în transportarea drogurilor din Europa în Rusia. Cel mai des au fost sechestrate aşa droguri ca marijuana, mac şi cânepă, care sunt păstrate în camerele corpurilor delicte din cadrul inspectoratelor sau ale procuraturilor.



"După obţinerea unei hotărâri definitive şi irevocabile pe dosar în care este indicat şi soarta corpurilor delicte respective, dacă vorbim de substanţele narcotice. Ele merg spre nimicire", a declarat Tudor Bordan, procuror PCCOCS.



Victime ale traficanţilor de droguri devin tinerii dornici de senzaţii tari. O confirmă şi un fost consumator de substanţe narcotice.

Constantin Cearanovschii are 31 de ani. Peste un deceniu a fost dependent de droguri: "Am început să consum mai rar şi cantităţi mici, dar pentru a obţine acea stare de euforie, aveam nevoie, desigur, de o cantitate mai mare".



Dependenţa i-a transformat viaţa într-un coşmar. S-a infectat cu hepatita C, a început să fure, să vândă lucrurile de preţ de acasă, pentru a-şi cumpăra droguri. Iar cei mai apropiaţi oameni s-au îndepărtat de el.



"Visele mele au început să se risipească. Prietenii s-au pomenit în situaţii dificile, iar unii au fost condamnaţi la puşcărie. Mai grav, unii amici din copilărie au murit din cauza supradozei. Şi am înţeles că aşa este realitatea în care mă aflu", a spus Constantin Cearanovschii.



Constantin a scăpat de acest viciu după ce a apelat la ajutorul unei organizaţii neguvernamentale. Până acum, fostul consumator a reuşit să termine mai multe facultăţi şi are şi o familie frumoasă.