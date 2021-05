Trafic intens la Aeroportul din Chişinău. Moldovenii revin acasă de sărbători

Familia Petrov îşi aştepta cu nerăbdare sâmbătă la prânz fiul stabilit de mai mulţi ani în Rusia. Aceştia aveau emoţii duble fiindcă de Paşte vor cunoaşte şi viitoarea noră care vine pentru prima dată în Moldova."Vine fiul nostru cu viitoarea lui soţie. Nora niciodată nu a fost aici. Îi vom arăta Moldova. Ne bucurăm, avem emoţii mari pentru că ne este dor şi îi aşteptăm", a spus Olga petrova, locuitoare a orașului Tiraspol."Îi aşteptăm. De Paşte toată familia vom fi împreună", a menționat Aleksandr Petrov, locuitoar al orașului Tiraspol.Alţi oameni stăteau cu sufletul la gură deoarece din cauza pandemiei nu şi-au văzut membrii familiei de aproape doi ani."Copiii îi aşteptăm de la Sank Petersrburg, nepoţeii, vin de Paşte, învierea Domnului e Sâmbăta mare, am emoţii tare mari, tare greu ne-a fost, am rămas doar noi doi", a menționat o femeie."Vom întâmpina cu bucurie sărbătoarea împreună cu rudele. Cu oră roşii, cozonaci, după toate obiceiurile. Copiii mei iubiţi... îl aşteptăm şi pe ginere"."Nu ne-am văzut demult timp şi ne bucurăm că am aterizat"."Simt bucurie în primul rând pentru că, în sfârşit, am reuşit să venim aici"."Suntem foarte bucuroşi pentru că tare demult nu ne-am văzut"."E foarte bine. E cald... Sunt bucuros că peste jumătate de an m-am întors acasă. Super".Tot la aeroport l-am întâlnit şi pe Primarul Capitalei, Ion Ceban. Edilul a revenit dintr-o delegaţie de la Sankt-Petersburg, de unde le-a cumpărat copiilor cadouri."Asta este pentru Vasile care este pasionat de arheologie, asta este pentru Ilinca care este un joc şi asta este pentru ambii legat de dinozauri", a declarat Ion Ceban."Fiul cu familia. Clar că e trist că o să plece, da să stai aici nu ai ce face"."Au fost biletele mai convenabile de aia şi zburăm acum".Potrivit poliției de frontieră, doar în ultimele 24 de ore aproape 24 de mii de oameni au traversat punctele de trecere din ţara noastră.