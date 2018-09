TRAFIC DE COȘMAR în Capitală. Numărul mare de maşini a paralizat circulaţia în oraş

Începutul anului şcolar a adus şi trafic infernal în Capitală. S-a circulat bară la bară din cauza numărului mare de maşini de pe străzi, dar şi a unor lucrări de reparaţii. Deşi în cele mai aglomerate intersecţii transportul a fost dirijat de agenţi de patrulare, situaţia nu s-a schimbat prea mult.



"La lucru, unde mergem. Foarte greu. Numai în Moldova poate să fie aşa. Puteau să pună câteva semne că e închis drumul, ocoliţi. "



"Stau deja de o oră în ambuteiaj şi nu pot trece. Desigur că am întârziat, peste tot am întârziat. Copilul stă singur la festivitate. "



"Am 30 de minute de acolo din capăt cum am făcut pe strada asta. E infern. Nu-i nici o semnalizare, vii aici, ai nimerit în ambuteiaj şi deja nu mai ai ce face. "



Transportul public era supraaglomerat, iar staţiile de aşteptare - pline.



"Astăzi este prima zi de şcoală. Toţi la şcoală, toţi cu părinţii, la toţi le trebuie."



"Foarte greu. Este aglomerat peste tot. În troleibuz stă lumea în picioare."



"Foarte greu. Îi straşnic. Nu înţeleg care este cauza, dar este foarte greu."



Pentru a nu pierde timpul în transportul public, unii oameni au luat-o la pas.



"Mergem pe jos. Am luat microbuzul dar mergem un sector întreg pe jos. Era ambuteiaj şi noi nu înţelegeam că nu era nici un semn că e stricat drumul.



"E cam greu, dar eu merg mai mult pe jos. Nu vreţi să staţi în ambuteiaje? Nu vreau."



Circulaţia din oraş a revenit la normal abia în a doua parte a zilei.