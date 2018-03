Trafic dat peste cap! Două troleibuze au paralizat circulaţia în sectorul Buiucani, după ce unul s-a stricat, iar altul a făcut accident

Două troleibuze au paralizat circulaţia la Buiucani, în această după amiază. Unul dintre ele s-a defectat şi a blocat traficul, iar altul a fost implicat într-un accident rutier.



La intersecţia străzilor Vasile Lupu şi Vissarion Belinski un camion care transporta tehnică agricolă a agăţat cu remorca un troleibuz.



"Cine este vinovat. - Dar nu pot sa va spun. Eu pe banda mea merg. El a incirnit la stinga. - Ati mers inainte? - Da si el so incirnit si nu so asigurat cind a cotit si gata", a spus un șofer.



Din fericire, nimeni nu a suferit. Camionul urma să ajungă la o expoziţie internaţională de tehnică agricolă.

"Mă deplasam pe banda din stânga. În dreapta nu era nimeni. Când am început să virez, el s-a apropiat. Camionul este lung şi l-am agăţat. – Deci, el este de vină? – Aşa reiese", a zis alt șofer.

Între timp, pe strada paralelă Ion Creangă un troleibuz de pe linia 22 a ieşit din funcţiune din cauza unui scurt-circuit.

"Am dat masina mai introparte ca am facut oliaca de ambuteiaj. - Pasagerii? - In alt trolebuz iam urcat, a declarat un șofer".

Din cauza acestor incidente pe cele două străzi s-au format ambuteiaje.