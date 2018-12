Tradiţiile REÎNVIATE la Târgul Covorul Dorului. Premierul Pavel Filip a adus două covoare cu o vechime de DOUĂ SECOLE

Tradiţiile au renăscut la Târgul „Covorul Dorului”.

În trei muzee din Chişinău - cel de Etnografie şi Istorie Naturală, cel de Artă şi cel de Istorie, au fost expuse cele mai frumoase şi preţioase ţesături, unele datând din secolul 18. La Muzeul de Artă a fost şi premierul Pavel Filip.

El a adus în dar două covoare ţesute în 1880 de bunica lui.



"Şi noi am decis să dăruim, noi vorbesc de surorile mele şi fratele meu, care sunt alături de mine astăzi şi mă bucur de acest lucru, două covoare ţesute de bunica noastră, venite din sfârşitul secolului IXX, începutul secolului XX. Aici, la Muzeul Naţional de Artă, aceste covoare vor avea o viaţă mai lungă", a comunicat prim-ministrul moldovei.



"Ele au fost date ce zestre mamei când s-au căsătorit. Mama avea mai multe covoare de acestea, pentru că ea se trăgea din familie bogată, familie de gospodari. Şi deci la noi acasă două s-au purtat, dar două mama le-a păstrat şi ea a ţinut la obiectele de familie", a mai adăugat oficialul.



Târgul Naţional „Covorul Dorului” a fost inaugurat la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Acolo au fost expuse 35 de ţesături.

Iată ce au spus vizitatorii târgului:



"Covoarele sunt frumoase. Într-adevăr, sunt de la bunica strânse, adunate aici, la muzeu. Foarte frumos."



"Covoarele sunt frumoase, e un obicei frumos. Nu păstrăm, dar am văzut, sunt foarte frumoase şi mie îmi plac covoarele moldoveneşti."



"Vreau să văd ce motive sunt, că aşa am mai văzut motivul trandafirului, motivul dinţilor de lup, citeam cu copilul. Atâta tot. Vroiam să văd covoarele noastre naţionale, că acum nu le mai vedem, avem numai covoare turceşti şi nu le mai vedem pe acestea ale noastre."



Vizitatorii au putut participa şi la ateliere de creaţie. Atmosferă au făcut mai multe ansambluri de peste Prut, care au colindat.



Prezentă la eveniment, ministrul Culturii, Monica Babuc, şi-a amintit cum o ajuta pe bunica ei să țese.



"Iarna, bunica mea întindea natre şi natrele ei pentru mine era loc de joacă. Mi se părea că ceva mai frumos decât aţele întinse şi suveica care mergea între ele. Şi eu mă mai băgam bunicii şi îi mai încâlceam iţele, dar niciodată nu s-a supărat pe mine", a comunicat Bonica Babuc, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.



Târgul Naţional "Covorul Dorului" este organizat pentru al cincilea an la rând. Din 2016, tehnicile de realizare a covoarelor din România şi Moldova sunt înscrise în patrimoniul cultural UNESCO