Tradiţiile prind viaţă în satul Ciutuleşti: O familie aprinde an de an rugul de Paşte

foto: publika.md

Tradiţiile prind viaţă în satul Ciutuleşti, raionul Floreşti, acolo unde familia Untură aprinde, an de an rugul de Paşte. Ritualul din noaptea Învierii, cunoscut sub numele de "Denii" semnifică purificarea şi alungarea spiritelor rele. Pe rug sunt arse resturile ce rămân în gospodarie după curățenia de primăvară.



"Denia este un obicei din moşi strămoşi. Apostolii aşteptând învierea Domnului au făcut ruguri la care să se încălzească. Iată, şi noi păstrăm obiceiurile şi facem din vreascuri, din tulpini, crenguţe."



La pregătirea rugului participă şi cei mai mici membri ai familiei.



"Anul acesta este cam vânt şi pentru ca să nu se aprindă ceva, am decis să facem Denia mai mică. După ce arde, mai punem."



Rugul este aprins atunci când se lasă seara. Copiii sunt cei mai impresionaţi.



După ce arde rugul, cei mai în vârstă membri ai familiei au mers la biserică pentru a participa la slujba pascală şi a sfinţi bucatele pentru masa de sărbătoare.