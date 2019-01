Tradiţiile populare la Rezina. Zeci de colective artistice au participat la festivalul dedicat Zilei Naţionale a Culturii

Tradiţiile populare au fost puse în valoare în raionul Rezina. Zeci de colective artistice au participat la festivalul dedicat Zilei Naţionale a Culturii.

Îmbrăcaţi în straie de sărbătoare, artiştii şi meşterii populari au primit din partea autorităţilor diplome de apreciere.



Printre colectivele prezente la festival a fost şi ansamblul "Haiducii" din oraşul Rezina.



"Dacă nu ai dragoste, atunci nici nu o să fie cultură atunci nu poţi face nimic. Îmi dau efortul pentru a menţine acest domeniu, acest folclor frumos", a menţionat Maxim Frunză, membrii ansamblului "Haiducii" din oraşul Rezina.



Iar ansamblul folcloric "Ciocârlia", din satul Ignăţei, este format din femei care împărtășesc aceleaşi valori şi dragostea pentru folclor.

"Suntem datori să promovăm tradiţiile şi obiceiurile....ca să fie transmise generaţiilor următoare, căci anume prin tradiţiile noastre, portul nostru popular noi ne menţinem ca popor", a precizat Violeta Pistrui, ansamblul "Ciocârlia" din satul Ignăței, Rezina.



Printre meşterii populari din raion se numără Valentina Belidiman, care a moştenit pasiunea ei pentru croșetare de la bunica.



"Croșetez feţe de mese, mileuri, gulerașe. Fiind deja de mai mulţi ani la vârsta de pensionare nu lăs croșeta din mînă, mă ocup tot timpul, chiar de multe ori nu-mi ajunge timp, până la 12, 1 de noapte", a spus Valentina Belidiman, meşter popular.



Promovează arta frumosului şi Maria Celac. Aceasta confecţionează obiecte din fibre vegetale.



"Noi suntem datori ca să păstrăm şi promovăm obiceiurile, tradiţiile noastre fiindcă asta vine din moşii noştri strămoşi, acesta eeste plaiul nostru, sufletul nostru", a declarat Maria Celac, meşter popular.



La festival a fost şi preşedintele raionului Rezina, Eleonora Graur.



"Astăzi i-am adunat pentru a-i felicita, a ura la mulţi ani, sănătate, succese şi evident încă odată le-am demonstrat că suntem deschişi pentru a-i susţine în promovarea culturii noastre naţionale", a punctat Eleonora Graur.



Organizatorii festivalului spun că datorită colectivelor artistice, raionul Rezina este cunoscut peste hotare.



"An de an, îi invităm pentru a le mulţumi pentru activitatea pe care o desfăşoară în raionul Rezina, activitatea ansamblurilor care promovează raionul departe de hotarele lui. Ţinem să unic aceşti oameni prin diferite activităţi şi anume prin activitatea de totalizare", a precizat Angela Racu, șefa Secției Cultură, Palatul de Cultură din orașul Rezina.



Festivalul este organizat pentru al 7-lea an consecutiv.