Tradiţiile naţionale AU RENĂSCUT! La Palanca, Călăraşi a fost organizată cea de-a doua ediţie a Zilei Portului Popular

foto: publika.md

Tradiţiile naţionale au renăscut la Palanca, raionul Călăraşi. Acolo a fost organizată cea de-a doua ediţie a "Zilei Portului Popular". Zeci de meşteri au venit pentru a-şi prezenta creaţiile, care păstrează vie istoria neamului. Iar atmosfera a fost asigurată de numeroase colective folclorice din ţară.



Familia Lungu confecţionează costume populară de mult timp.Măiestria au moştenit-o încă de la părinţi.



"Împreună cu soţul, căutând prin sat unele ornamente, am colectat, am strâns şi, într-o bună zi, am pornit lucrul", a spus Serafima Lungu, meşter popular.



"Mă bucur că costumul popular este readus la viaţă şi renaşte", a spus Simion Lungu, meşter popular.



Iar de la bunica ei, Raisa spune că a învăţat să ţese covoare.



"Aleg la covoare de mică şi ţes prosoape tot de mică, pentru că la mama în casă era, până la Crăciun, lucru la covoare", a spus Raisa Lungu, meşter popular.



Festivalul a fost organizat la muzeul "Casa Părintească" din localitate.



"Toţi vin astăzi în portul lor, să sărbătorească pe iarbă verde, în curtea casei părinteşti", a spus Tatiana Popa, directorul muzeului "Casa Părintească".



Vizitatorii au rămas impresionaţi de cele văzute.



"E un festival, care te trezeşte la dragostea de viaţă. Portul popular, tot ce aparţine poporului, vedem în faţa noastră."



"Foarte frumos, foarte frumos, suntem impresionaţi. Bravo."



Festivalul va culmina seara, când va fi organizat un rug dedicat Nopţii Sânzâienilor. Pe timpuri, sărbătoarea era considerată de fete un prilej pentru a-şi afla ursitul.