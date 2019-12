Tradițiile frumoase nu mor niciodată: O gospodină din Sîngerei coace pâine săptămânal

Tradițiile frumoase nu mor niciodată, iar oamenii de la sate au grijă de asta. Obişnuite cu mirosul pâinii coapte pe vatră, unele gospodine şi acum fac focul în cuptor săptămânal. Este şi cazul Vioricăi Roponica din comuna Ciuciuleni, raionul Sîngerei. Ea își surprinde familia cu pâine, prăjituri și plăcinte coapte.



Femeia spune că gospodarul casei a clădit cuptorul în urmă cu 25 de ani şi de atunci nu a cumpărat pâine niciodată. Procesul de prepare a pâinii este unul destul de minuțios, de aceea este necesar să fie respectate toate regulile cu strictețe.



"Amestecăm apa cu zărul, să fie călduță, nu fierbinte, că dacă e fierbinte, n-o să crească", a spus locuitoarea comunei Ciuciuleni, Sîngerei, Viorica Roponica.



Pe lângă ingredientele tradiționale, pâinea trebuie frământată cu multa dragoste şi de o gospodină cu inima bună, spune femeia.



"Secretul ca să fie gustos: totdeauna pun zăr de vacă, am învățat de la mama și mi-o plăcut cum s-a primit pâinea. Pâinea trebuie s-o coci cu o inimă bună și să fii împăcat cu toți, să nu ai ură pe nimeni", a spus locuitoarea comunei Ciuciuleni, Sîngerei, Viorica Roponica.



În ajutor îi vine des și feciorul, care speră ca în viitor să devină bucătar.



"De fiecare dată când mama coace pâine eu îi sar în ajutor. Ung pâinea cu ou, deoarece îi dă o culoare aurie. "



Pâinea se dă în cuptor, la foc încet, astfel, spune gospodina, va fi rumenă și nu se va arde.



Pâinea caldă proaspăt scoasă din cuptor reprezintă un prilej frumos de a aduna rudele și prietenii în jurul mesei.

"De multe ori savurez bucatele ei pe Facebook. Îi scriu: poftă bună și ea mă invită"



"Mănânc de 25 de ani ceva bunișor. Tot de casă, tot gustos, pâinică de casă, plăcințele de casă", a spus locuitorul satului Ciuciuleni, raionul Sîngerei, Iurie Roponica.