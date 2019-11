Tradiţiile dinaintea nunţilor moldoveneşti au fost reînviate la Vatra

Tradiţiile dinaintea nunţilor moldoveneşti au fost reînviate în cea de-a doua zi a "Picnicului Anului", de la Complexul "Vatra". Bărbieritul mireului, îmbrăcatul miresei şi scoaterea zestrei din casa părintească, acestea sunt doar câteva, dintre obiceiurile înscenate. Şi cum se cuvine unei nunţi de boieri, mesele au fost doldora de bucate tradiţionale.



"Şi n-am să mai merg în sat, of of, şi n-am să mai merg în sat, că de azi sunt însurat."



Îmbrăcatul miresei şi bărbieritul mirelui sunt obiceiurile care se desfăşoară concomitent. În timp ce rudele miresei fredonează cântece de despărţire, naşul şi vorniceii bărbieresc mirele.



"Acest bărbierit al mirelui este din partea de sud a Basarabiei. La casa mirelui, când burlacii vin, prin acest cântec îşi i-a rămas bun de la burlăcie. Aici simbolic este bărbierit mirele, pieptănat pregătit de a merge şi a cere mâna miresei."



În timp ce în casa mirilor au loc ultimele pregătiri, vorniceii, îmbrăcaţi în straie naţionale invită oaspeţii la nuntă cu vin dulce şi pâine caldă.



La nuntă au fost peste 1000 de invitaţi. Oaspeţii au rămas încântaţi de spectacol, iar unii şi-au adus aminte de propriile nunţi.



"E o nostalgie să vedem o nuntă în corturile de cândva, împodobite cu covoare, cu prosoape."



"Nostalgic, ne aduce la vremurile celea de altă dată, când într-adevăr tradiţiile acestea nu erau înscenate, dar erau trăite pe viu."



La nunta moldovenească au venit oaspeţi şi de peste Prut.



"Am venit de la Bacău, din România, am venit la fraţii noştri de peste Prut, la nuntă şi aşteptăm să vedem mireasa."



Spectacolul nunţii moldoveneşti a fost regizat de Petru Vutcărău, de la Teatrul „Eugene Ionesco”.



"A fost foarte frumos, pentru că tot ce am prezentat publicului, în aceste două zile a ţinut de una dintre cele mai frumoase sărbători. Sensul acestui spectacol este să ne amintim de tradiţiile noastre", a spus Petru Vutcărău, regizor.