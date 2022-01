Tradiţiile din ajunul Naşterii Domnului. "Pomana Porcului" în satul Rădeni, Străşeni

Tradiţiile din ajunul Naşterii Domnului stau în capul mesei în satele Moldovei. În comuna Rădeni, raionul Străşeni, mai mulţi gospodari au făcut pomana porcului. Aceştia au sacrificat opt godaci, iar carnea a fost împărţită la peste 100 de copii din familii cu venituri modeste din mai multe localităţi. Pe lângă carne, micuţii au mai primit în dar dulciuri, jucării, rechizite şi îmbrăcăminte. Evenimentul s-a desfăşurat în faţa gimnaziului din localitate, într-o atmosferă de poveste.



"- Un maiou de fotbal. - Tu mergi la fotbal? - Da. Îmi place fotbalul, eu sunt cel mai bun portar. Mănuşi pentru surioara mea, un ursuleţ."



"Mi-au plăcut cântăreţii, care au cântat. Mi-a plăcut aproape tot. Foarte frumos. Bomboane şi ciocolate."



Alături de copii au fost și părinții, care s-au bucurat că vor avea ce pune pe masa de Crăciun.



"Este foarte plăcut ca pentru sărbătorile care au venit. Sunt pentru copii necesare."



"E binevenit pentru o sărbătoare de Crăciun. Mulţumesc frumos. O răcitură, o pârjoală, ca de obicei la Crăciun se primeşte."



"E bine că fac aşa pentru oameni. Ne bucurăm."



În acest an, rolul de Moşi Crăciun pentru aceste familii şi l-au asumat nu doar oameni cu inimă mare din ţara noastră, ci şi de peste Prut.



"În anul acesta avem o sută de familii. Rechizite şcolare, cu dulciuri, şi clar lucru, să aibă pe masă mai multe produse", a spus donatorul Victor Alexeev.



"Suntem înfrăţiţi cu raionul Străşeni şi avem trei comune din judeţul nostru care sunt înfrăţite la rândul lor cu trei comune din acest raion. Venim cu gânduri bune şi gânduri materiale", a declarat prefectul judeţului Hunedoara, Călin Petru Marian.



Primarii comunelor Rădeni şi Grebleşti spun că de la an la an, iniţiativa capătă amploare.



" Donatorii, care intervin în fiecare an sunt oameni de afaceri, sunt medici. Evenimentul pe an ce trece pe lângă faptul că creşte numărul beneficiarilor, creşte şi numărul donatorilor", susţine primarul comunei Rădeni, Petru Răbdău.



"O aşteaptă cu drag, deoarece toată lumea vorbeşte: A, da noi avem pomana porcului, acuş vin sărbătorile! La eveniment se colindă, se recită poezii, se sărbătoreşte şi mai stau oamenii de vorbă", a declarat primarul comunei Grebleşti, Aliona Chircu.

Evenimentul, numit "Pomana Porcului", este organizat pentru al şaselea an consecutiv.