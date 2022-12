Tradițiile au reînviat la Hoginești. De Sfântul Andrei, la muzeul din sat a avut loc o șezătoare ca pe timpuri

De Sfântul Andrei, tradițiile au reînviat la Hoginești, Călărași, acolo unde la muzeul din sat a avut loc o șezătoare, așa, ca pe timpuri. Cei mai în vârstă au depănat amintiri și au povestit pățaniile lor din tinerețe. Furatul porților era de nelipsit în noaptea de Sfântul Andrei, iar casa era unsă cu usturoi pentru a alunga spiritele rele. Considerată o sărbătoare mistică, fetele tinere au făcut vrăji pentru a-și afla ursitul.

Cornelia Slusarenco este în clasa a patra și, chiar dacă este prea mică pentru măritat, a încercat una din vrăjile povestite de cei mai în vârstă. A pus două picături de ceară în apă și... s-a gândit la un băiat.

"- Dacă picăturile se unesc, eu voi fi împreună cu băiatul. Dacă picăturile nu se unesc, eu nu o să fiu împreună cu băiatul. - S-au unit ?

- Da!", a explicat Cornelia Slusarenco, elevă.

Apoi fetele au dat la un câine balabuşte, un fel de copturi gătite de ele, ca să vadă cine prima se va mărita:

"Prima plăcintă a mâncat-o pe a mea și asta înseamnă că eu prima mă voi mărita".

Eugenia Popa, devenită un fel de vedetă a satului după ce a apărut în filmul Carbon, spune că vraja este una cu adevărat magică. În tinerețe, a făcut-o și ea și chiar s-a adeverit.

"Am pregătit tărâțe, făină de popușoi și am adus apă de la fântână cu gura. Pe unde o mai scăpam... dar am făcut balabuște. Le-am pus pe un scăunel și fata ceea, Iulia, avea un câne DOBIK și îl strigam: Dobik, vină și mănâncă balabuștele. Și întâi a luat-o pe a mea. Eu eram mai mică, ea - mai mare. Și cam s-a supărat ea. Chiar și așa a fost în viață, mai întâi eu m-am măritat, apoi ea", a explicat Eugenia Popa.

De la șezătoare nu au lipsit plăcintele și vinul de casă, iar elevii de la gimnaziul din Hoginești au interpretat diverse melodii.

"Au venit aici diferite vârste și au prezentat cum se petrecea în trecut Sfântul Andrei, cum se petrece în prezent, ca copii ascultând, să transmit mai departe aceste informații primite de la cei mai vârstnici", a precizat Valentina Slusarenco, director –adjunct, gimnaziul Hoginești.

Sfântul Andrei și fratele său Petru, fiii unui pescar sărac din Galileea, au fost primii Apostoli ai lui Hristos. El a răspândit cuvântul Domnului până la finalul vieții, când a fost răstignit pe o cruce în formă de X.

"Sfântul Andrei a fost frate cu Sfântul Petru și el a propovăduit creștinismul pe teritoriile Bulgariei, pe teritoriul României, mai ales pe teritoriile după Dunăre, adică Dobrogea de astăzi a României", a precizat TUDOR ROȘCA, muzeograf, Muzeul de Istorie și Etnografie, satul Hoginești.

Potrivit datelor statistice, în Moldova, peste 72 de mii de bărbați poartă prenumele Andrei, iar aproape zece mii de femei - Andreea. De asemenea, aproape 300 de persoane au numele de familie Andrei.