Tradițiile au prins viață la Bravicea! Cele mai frumoase trăsuri au fost expuse la Hramul Căruțașilor

Tradițiile au prins viață la Bravicea, Călăraşi, unde a fost organizat festivalul "Hramul Căruţaşilor". Gospodari în haine naționale au urcat în 20 de trăsuri împodobite frumos, iar tinerii au încercat să cucerească fetele ca pe vremuri, călărind cai bine îngrijiți, semn că sunt gospodari.



Alaiul căruţaşilor şi călăreţilor a încercat să prezinte publicului nunțile de pe vremuri de la Bravicea, când mireasa era luată de la casa părintească cu tot cu zestre.



Defilarea a fost urmărită de un juriu, care ulterior a împărțit premii. Ion Iovu, un tânăr de 18 ani, a obținut titlul de călărețul cu cel mai îngrijit cal. Băiatul spune că pasiunea pentru cai a moştenit-o de la părinţi.



"Sunt foarte fericit că am luat locul întâi. Îmi pare bine. Pentru a doua oară particip. Am crescut de mic, părinţii aveau cal şi călăream", a spus Ion Iovu participant la festival.



Cea mai frumoasă trăsură a fost a lui Vasile Danu. Bărbatul câştigă deja pentru al treilea an consecutiv acest concurs.



"Ornamentul l-a făcut fetele mele. ele m-au ajutat să aranjez frumos. Am vopsit căruţa, florile de pe deal le-am strâns. De vreo 23 de ani ţin cal. Pentru mine e în loc de transport, pe deal şi la vie", a zis Vasile Danu, participant la festival.



Să admire trăsurile căruţaşilor de la Bravicea au venit şi locuitorii de prin satele vecine.



"Foarte frumoasă sărbătoarea. foarte plăcut. Cel mai mult m-a impresionat jocul acesta cu dansul de nuntă."



"O sărbătoare apropiată sufletului meu. Să trăiască obiceiurile şi tradiţiile populare."



"Foarte bine. Frumos. Plăcut. Bine organizat. Oamenii se distrează. Se odihnesc.În primul rând am văzut mulţi cai. Frumoşi, îngrijiţi."



Printre oaspeţi s-a numărat și vicepreşedintele Paramentului, Monica Babuc.



”Este atât de minunat să întâlnești lume frumoasă într-un loc pitoresc și care evocă unul dintre obiceiurile noastre minunate. De fapt, ce a însemnat cărăușia. A însemnat un meșteșug de confecționare a căruțelor. Un mijloc de transport care ducea omul la vie sau la câmp”, a declarat Monica Babuc, vicepreşedintele Parlamentului.



Festivalul a devenit deja o tradiţie pentru localnici.



"Acest festival este organizat cu scopul de a reîntoarce tradiţiile strămoşeşti li de a atrage atenţia mai mult la căruţele şi caii care sunt încă un mijloc de transport pentru săteni. Această sărbătoare este una a satului, a neamului nostru", a declarat Andrei Zatic, primarul satului Bravicea raionul Călăraşi.



La Bravicea, fiecare al doilea gospodar are un cal.