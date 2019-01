Tradițiile aproape că se uită la sate. În ce localitate din țară se mai adună oamenii la Jocul Mare (FOTOREPORT)

Chef şi dispoziţie bună în satul Cărpineni din raionul Hâncești. De ziua Sfântului Vasile, oamenii s-au adunat în centrul satului și s-au încins în hore.

Petrecăreții s-au distrat din plin până aproape de miezul nopții, în ciuda frigului de afară.

Potrivit primarului, sărbătoarea Sfântul Vasile este un prilej bun pentru a-i scoate pe toți din case și a se aduna la "Jocul Mare", așa cum este denumit de către localnici.



"În Cărpineni este o tradiție, mahalalele să fie cumpărate de către cetățenii care trăiesc în ele. Ca în a doua zi de ajunul sfântului Vasile să fie organizat câte un joc mare. Iata noi, colegii din primărie, am decis să organizăm acest joc lângă brad, ca oamenii să sărbătorească așa cum știu ei din străbuni că s-a sărbătorit", a spus primarul degrevat al satului Cărpineni, Ion Cărpineanu.



Dacă unii oameni s-au încălzit prin dansuri, alții au servit vin fiert. Pentru aceasta au fost pregătiți 40 de litri de izvar.



"Foarte gustos. E fierbinte și iute."



"Avem și noi tradiții, primarul e tinerel, ține cu noi. Așa că e frumos, anul acesta avem și zăpadă, iar noi suntem fericiți."



Pelaghia Caraman este băștinașă din Cărpineni. Femeia muncește în Italia și a revenit acasă pentru a fi alături de ceilalți consăteni în perioada sărbătorilor.



"Am dus dorul sătenilor mei și la colectivul care organizează așa sărbători frumoase."



Concertul este organizat în fiecare an de către autoritățile locale.