TRADIŢIILE, ADUNATE LA UNGHENI. Localnicii s-au deghizat în personaje din poveşti și-au defilat pe străzi

Oraşul Ungheni s-a transformat pentru o zi într-un loc de basm. Tineri şi vârstnici din 15 ansambluri folclorice s-au deghizat în personaje din poveşti şi filme şi au defilat pe străzile oraşului. Ei le-au urat oamenilor sănătate şi prosperitate în anul care vine. Este pentru prima dată când "Festivalul Tradițiilor şi Obiceiurilor" se desfăşoară în acest mod.

Membrii ansamblurilor au prezentat tradiţiile localităţilor din care provin.



Colectivul din satul Gherman a venit cu Malanca. Potrivit obiceiului, tinerii cu măşti pe faţă şi îmbrăcaţi în costume spectaculoase alungă duhurile rele.



"Este un joc de măşti aici, avem un personaj numit "ruhlea"moare, iar cineva jdanul, adică eu, trebuie să merg pe la împărat, pe la Harap Alb, pe la Crai, pe la doctor ca să vină să-mi lecuiească ruhlea, apoi avem țiganul.şi deja căluțul care este etalonul "malăncii" noastre. "



"E o tradiţie din moși strămoşi, de când ne ştim noi, buneii, străbunei tot aşa făceau cum o facem noi."



Trecătorii au rămas impresionaţi şi au făcut zeci de poze.



"Foarte interesant, atmosferă de sărbătoare, sărbătorile de iarnă. Chiar impresionată am rămas de aşa frumuseţe, de aşa veselie."



"E frumos chiar îmi vine a plânge. Mulţumim că întorc tradiţiile cum au fost în trecut, vin şi la noi în raion."



Cetele de urători şi colindători au mers şi la diferite instituţii publice din oraş.



Tinerii au fost răsplătiţi cu bani, dulciuri şi colaci.



"Este alaiul cu tradiţii româneşti, în ajun de Crăciun, în ajun de sărbătoarea Anul Nou, sunt foarte binevenite, foarte importante pentru a promova cultura, pentru a promova tradiţia."



Până acum, evenimentul era organizat în centrul oraşului Ungheni, dar în acest an organizatorii au decis să vină cu un concept nou.



"Am ajuns la concluzia că dacă nu vin oamenii în Piaţă să ne savureze, mergem noi la ei. Ne-am programat un alai cu un traseu mai lung şi cu opriri. Avem trei mălănci, avem şi o nuntă deosebită, cocostârcul care este rar întâlnit."



Festivalul "Tradițiilor şi Obiceiurilor" a ajuns la cea de-a 32-a ediţie.