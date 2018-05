Tradiții și obiceiuri de 1 Mai! Cum au sărbătorit moldovenii Ziua Muncii

La 1 Mai este marcată Ziua Internaţională a Muncii. Această sărbătoare este marcată atât în Republica Moldova cât și în 66 de țări ale lumii.

Ca și în anii precedenți, mini-vacanța de 1 mai este un prilej de escapadă în sânul naturii. Moldovenii profită din plin pentru a se întâlni cu prietenii la un grătar. De asemenea, Ziua Muncii coincide și cu deschiderea sezonului estival în pensiunile din țară.

Locuitorii Capitalei au profitat de vremea caldă de afară şi au ieşit la plimbare prin parcuri, alţii au încins grătare, iar unii mai îndrăzneţi au profitat de soarele generos şi au făcut plajă.

Echipaţi cu biciclete sau role, așa au petrecut mulți dintre locuitorii Capitalei.



''Am ieşit toată familia să ne plimbăm în parc. Profităm de timp frumos şi avem dispoziţie bună. ''



''Profităm că este cald şi este o zi frumoasă. Este o zi liberă şi încercăm, poate ceea ce nu am reuşit să oferim copiilor noştri, să oferim nepoţilor noştri.''



Una din atracţiile principale au fost bicicletele. Chiar şi bunicii nu au ezitat să-şi mai aducă aminte de tinereţe împreună cu nepoţii.



''Muncim, pedalăm, asta nu e odihnă. Greu trece timpul, puteri trebuie să lăsăm şi pentru serviciu. ''



Alţii s-au bronzat sau au preferat să guste din carnea friptă la grătar.



''Soarele este generos şi ne permite să facem ten de bronz cât de cât. Pentru vitamina D, dar cu apa nu prea bine mă împac pentru că nu o consider prea curată.''



''Noi am hotărât cu familia să ne adunăm, să ne odihnim cu nepoţii, aici lângă lac, ca să petrecem o zi frumoasă ca să avem forţe de muncă pentru ziua de mâine. Avem aici nişte şolduri de găină, care sunt foarte gustoase şi mai avem şi frigărui din carne de porc.''



''Ne-am adunat astăzi cu prietenii şi am făcut un frigărui. Ne odihnim, profităm de timpul liber pe care îl avem astăzi. ''



Pe lângă frigărui unii au făcut şi miei la ceaun.



"Am făcut un cârlan la ceaun, foarte gustos. Dacă vreţi să vedeţi. Uitaţi-vă. E foarte gustos. E cârlan de la sud. Aşa-s tradiţiile la moldoveni. Cu toţi prietenii, cu toţi vecinii 1 şi un vin roşu foarte gustos. "

Însă mai mulți moldoveni au decis însă astăzi să își petreacă 1 Mai la pensiunile din țară. La Butuceni a fost forfotă mare, iar unitatea de cazare era arhiplină. Aici au venit peste 150 de turişti, în cea mai mare parte străini. De 1 Mai, administraţia pensiunii a pregătit pentru ei un meniu şi un program special.

În prima parte a zilei, turiştii străini au fost provocaţi să gătească bucate tradiţionale moldoveneşti.



Bărbatul din imagine a venit tocmai de peste ocean şi spune că i-a fost greu să gătească plăcinte.



"Wow! Este foarte greu, cum faceţi voi asta? " , a zis turistul.



Bucătăresele spun că s-au pregătit minuţios pentru această zi, iar toate felurile de mâncare au fost gătite din produse naturale.



"Am gătit zeamă, avem fripturică şi de viţeluş şi de porc. Avem sărmăluţe. Se preferă foarte mult borşul roşu la noi, supa cu fasole, dar şi friptura", a spus o bucătăreasă.



"Vinul este foarte bun, cel mai bun. "



"Moldova este o ţară frumoasă. Mi-au plăcut şi mănăstirile."



După amiază, turiştii au fost plimbaţi de un car cu boi.



" Am venit nu doar pentru că este 1 Mai, era ceva planificat de mai înainte. Aţi rezervat din timp ? rs: Da, de o săptămână."



Administraţia pensiunii susţine că până în luna iunie, toate locurile au fost deja rezervate.



"Ne mândrim că tot mai mulţi străini au început să ne viziteze, acum s-a deschis sezonul de vară. După cum vedeţi avem o grupă din Austria, sunt 50 de persoane care au venit să petreacă sărbătoare de 1 Mai în Moldova. Secretul este ţara noastră, căci avem o ţară frumoasă şi cu obiceiuri", a declarat Olesea Cojocari, administratoare pensiune.



O zi de odihnă la pensiunea din Butuceni costă în jur de 500 de lei. Preţul include două mese pe zi şi programul artistic.

Cei care și-au dorit un întâi mai mai special, au putut astăzi gusta din bucate tradiţionale şi muzică bună asortate cu vin de calitate. Toate oferite de o vinărie din satul Puhoi, raionul Ialoveni. Doritorii au avut posibilitatea să se familiarizeze şi cu procesul de producere a licorilor dar şi să guste din ele.

Oaspeții care au venit în vizită la vinăria din satul Puhoi au fost întâmpinați ca la carte. La intrarea in cramă, ei au primit câte un pahar cu vin din partea casei. La dorinţă, oamenii s-au putut delecta şi cu bucatele tradiționale, cum ar fi plăcintele, friptura şi mămăliga, pentru care însă a trebuit să plătească.



"Mămăliga este o mâncare deosebită moldovenească care atrage atenţia prin gustul său, dar şi prin felul cum arată".



"Bucatele tradiţionale sunt foarte gustoase. Moldova s-a evidenţiat mereu prin ospitalitatea sa şi prin bucatele sale. Totul este foarte gustos ".



Pe lângă deliciile gastronomice, vizitatorii au avut posibilitatea să facă cunoştinţă şi cu întreg procesul de producere a licorilor.



"Acum ne aflăm în interiorul companiei, aici de unde se începe procesul de vinificare a strugurilor. Aici suntem în secţia de prelucrare a strugurilor, avem patru linii de prelucrare, după care este zdrobirea şi desciorchinarea strugurilor", a spus vinificatorul Gheorghe Constantin.



"Aici avem tratarea şi cupajarea, vinul înainte de îmbuteliere se cupajează, se filtrează şi după aceea se pompează la îmbuteliere, cupajarea este asamblaj, amestec dintre vinuri, se poate din mai multe vinuri sau se poate din acelaşi soi din ani diferiţi", a spus oenologul Petru Vicol.



"Sticla nouă se clăteşte la clătitor, aerul este înlocuit cu gaze inert, cu CO2 sau Azot, după aceea se toarnă vinul, apoi se dopează. După aceea sticla merge mai departe la oformare", a spus directorul executiv, producere, Vitalie Pronoza.



Pe teritoriul vinăriei au fost amenajate şi şcoli pentru cei care au dorit să înveţe cum să savureze corect vinurile.



"Noi le vom povesti despre fiecare vin, despre fiecare soi de struguri. În dependenţă cu ce pot să le deguste, care este bun ca aperitiv, care este bun la o bucată de carne sau altceva", a spus somelierul, Ana Rabacu.



Oaspeţii cramei au rămas impresionaţi de eveniment. În special, evenimentul a fost apreciat de oaspeţii de peste hotare care au venit să ne viziteze ţara.



" Este un eveniment frumos este o oportunitate foarte bună să sărbătorim, este mult vin bun,muzică bună şi mâncare gustoasă", a spus ambasadoarea Suediei în Moldova, Signe Burgstaller.



"Am gustat un pahar de vin. Vinul este foarte gustor, chiar dacă nu sunt un consumator înrăit, mi-a plăcut ce am gustat."



Evenimentul va culmina cu un concert în aer liber susţinut de formaţia "Zdob şi Zdub".