Tradiții și obiceiuri de 1 ianuarie. Ce trebuie să faci în prima zi din 2018 ca să ai noroc tot anul

Toată lumea știe că în prima zi a anului nu se dau bani. Cine va face acest lucru va cheltui bani întreg anul și nu va avea noroc pe plan financiar, scrie Realitatea.net.

Prima data trebuie sa intre in casa un barbat. Traditia spune ca pe 1 ianuarie prima persoana care paseste in casa trebuie sa fie barbat. In acest fel va veti bucura de noroc si protectie pe tot parcursul anului. Daca aduce si un cadou, e semn de belsug.

Scapati de datorii. Sub nicio forma nu intrati in Anul Nou cu datorii. Achitati-va de ele, platiti facturile, scapati de datorii cat mai repede cu putinta, altfel veti avea probleme cu banii tot anul.

Purtati bani in buzunar. Noul an trebuie sa va gaseasca cu bani in buzunar. Astfel, veti avea parte de bani tot anul, bucurandu-va de bunastare si castiguri frumoase. De asemenea, nu uitati sa nu e bine sa imprumutati bani in prima zi din an.

Purtati ceva de culoare rosie si ceva nou. E bine ca anul nou sa va gaseasca veseli, increzatori si purtand o haina noua. Vorbim, asadar, despre nevoia de schimbare si prospetime. De asemenea, e nevoie de ceva rosu, care sa aduca noroc, sa va apere de spiritele rele si privirile deocheate ale lumii.

De asemenea, o bine cunoscuta superstitie spune ca prima persoana care va trece pragul casei in prima zi din an ne va influenta tot anul. Conform traditiei, persoanele cu parul blond sau roscat aduc ghinion in timp ce cele brunete aduc noroc. De asemenea, daca prima persoana care intra in casa este barbat, anul va fi plin de noroc, in timp ce daca femeile intra primele, acesta va fi plin de ghinion.

Alte superstiții legate de prima zi a anului:

- Nu aruncati nimic din casa in prima zi din an, nici macar gunoiul.

· Nu spalati nimic in prima zi a anului nou.

· Faceti ceva marunt care are legatura cu munca in prima zi a anului.

· Nu tricotati, nu coaseti, nu spalati haine in prima zi a anului nou.

· Aveti grija sa aveti pe masa si in casa crengute de vasc, aducatoare de noroc.

· Aduce noroc sa mancati carne de porc si linte de Anul Nou.

· Nu dormiti in noaptea de Revelion, altfel veti fi somnorosi tot anul.

· Nu plangeti sub nicio forma in prima zi din an, altfel veti avea un an cu evenimente triste.