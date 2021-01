Tradiţii respectate de crăciun. Colindătorii umblă din casă în casă şi vestesc naşterea Domnului (FOTO)

Pentru familia Efros, Crăciunul înseamnă revenirea copiilor acasă şi aşteptarea colindătorilor."Sunt tradiţii pe care le păstrăm an de an. Preotul şi colindătorii vin în fiecare an la noi.", a spus locuitoarea satului Ratuş, Criuleni, Lucia Efros."Primim tot timpul colindătorii, mergem dimineaţa la biserică, apoi venim acasă şi aşteptăm şi preotul. Aşa-i tradiţia la noi.""Colindele ne trezesc emoţii pozitive de naştere a Domnului, sunt chemarea tuturor celor din depărtare acasă, la vatra părintească. Pentru a aduce binecuvântarea lui Dumnezeu prin colind.", a spus parohul bisericii din satul Ratuş, Criuleni, Ion Marian.Creştinii ortodocşi de stil vechi sărbătoresc Crăciunul în 7 ianuarie.