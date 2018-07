TRADIŢII REÎNVIATE ÎN CAPITALĂ. Zeci de artişti au organizat o paradă a portului popular

Chişinăul a îmbrăcat aseară straie naţionale. 35 de ansambluri folclorice din România, Ucraina şi Moldova au participat la Festivalul Neamului "Ştefan cel Mare şi Sfânt", care se desfăşoară de trei zile în Capitală.

Îmbrăcaţi aşa cum se obişnuia acum sute de ani, artiştii au organizat o paradă a portului popular pe străzile oraşului.



Cu muzică şi în paşi de dans, participanţii au mers pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt.



Unii au străbătut sute de kilometri pentru a-şi putea etala cu mândrie costumele tradiţionale purtate pe timpuri în zonele pe care le reprezintă.



"Noi am venit din Judeţul Mureş, Comuna Ibăneşti, din România. Am venit să fim alături de dumneavoastră şi să vă prezentăm tradiţiile, portul".



"Am venit din Ucraina, Cernăuţi, în această zi frumoasă. Să păstrăm tradiţiile româneşti".



Locuitorii Capitalei au rămas impresionaţi de cele văzute.



"E foarte frumos, un obicei care a apărut acum recent, şi e un obicei foarte frumos".



"E frumos. Tradiţiile trebuie neapărat păstrate."



În Grădina Publică, artiştii au susţinut un concert.



"Formaţia folclorică "Opicuţele", de la Cimişlia, satul Nou. Am adus în scenă, un obicei din părţile noastre - Claca, Claca la prăşit. Vom prăşi şi vom cânta."



Evenimentul este organizat de Centrul Cultural European "Dacia", cu susţinerea Primăriei Municipiului Chişinău.



"Vin să ne aducă, să ne spună încă o dată că suntem neam, şi trebuie să ne păstrăm datinile, trebuie să ne păstrăm tot ce avem mai sfânt lăsat de strămoşii noştri", a spus specialistul principal politici şi tineret din cadrul DGEST, Larisa Macarenco.



Festivalul, aflat la a V-a ediţie, se va încheia în data de 2 iulie.