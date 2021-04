Tradiții păstrate cu sfințenie la moldoveni. De Florii, gospodinele și-au delectat membrii familiei cu bucate din peşte

"Tradiţia de la părinţi este şi aşa şi continui. De vineri am fost la piaţă şi am cumpărat peşte", a spus o localnică."Am aşteptat Ziua Floriilor să mâncăm peşte. Peşte prăjit, scrumbie cu cartofi şi desigur ciorbă de peşte", a menționat o gospodină."Astăzi am decis să ieşim puţin să ne relaxăm. Să ne alintăm cu ceva din peşte, deoarece este o sărbătoare mare", a spus o femeie."Peştele îl sărăm puţin, apoi îl dăm prin făină de păpuşoi şi îl punem la prăjit. Începe a fierbe apa pentru mămăligă şi punem făina", a precizat gospodina."Pentru supa de peşte, am folosit ceapă, morcov, ceapa se pune după ce am pus cartoful. Punem suc de tomate şi ardei tăiaţi. Punem sare, foi de dafin şi piper boabe. Peştele este gata şi punem verdeaţa şi o luăm de pe foc. Vă dorim poftă bună", a spus Veronica Stratin.