TRADIŢII ÎN AJUN DE REVELION: Un ansamblu folcloric a mers din casă în casă pentru a le ura oamenilor un an bun şi îmbelşugat

În noaptea dintre ani, au mers din casă în casă pentru a le ura oamenilor un an bun şi îmbelşugat. Membrele ansamblului folcloric "Sânzâinele" din satul Căpriana, raionul Străşeni respectă această tradiţie deja de două decenii. Pentru urările frumoase,au fost răsplătite cu colaci, dulciuri şi câte un pahar de vin.



Maria şi Constantin Iurco spun că datorită acestui ansamblu care le calcă pragul în fiecare an tradiţiile şi obiceiurile legate de sărbătorile de iarnă rămân vii. Gospodarii sunt siguri că urările aduse le vor purta noroc tot anul.



"Îi întâmpinăm cu colaci, cu dulciuri, câte un pahar de vin", a spus locuitoarea satului Căpriana, raionul Străşeni, Maria Iurco.



"Duc tradiţia din moş strămoşi şi-mi pare vine că au venit şi mi pare bine că au venit şi m-au felicitat", a spuslocuitorul satului Căpriana, raionul Străşeni, Constantin Iurco.



Şi alţi locuitori ai satului Căpriana au primit cu drag ceata care le-a bătut la uşă. Maria Budan în vârstă de 73 de ani şi-a amintit de copilăria sa când mergea şi ea cu uratul sau la colindat.



"Mă simt ca în copilărie, mi se întoarce toată viața înapoi și îmi amintesc de sătucul nostru de la Cahul, frumos. Un sătuc de 70 de case care erau oameni prietenoși care nu aveam nici garduri între noi...", a spus locuitoarea satului Căpriana, raionul Strășeni, Maria Budan.



Femeia spune că are cinci copii şi zece nepoţi, însă toţi sunt împrăştiaţi prin lume. De Revelion a venit în vizită doar fiica stabilită în Romania.



"Sunt foarte fericită că o văd pe mama mea, că văd localitatea în care am copilărit, oamenii iar ansamblul de fete din Căpriana ne-a făcut o surpriză extraordinară mi-au amintit de copilăria pe care am petrecut-o aici în Căpriana", a spus, membra ansamblului folcloric, Maria Răzmerița.



Membrele ansamblului folcloric spun că de ani buni au grijă ca tradiţiile să nu se piardă. În ultima zi a anului se duc mai întâi la biserică, apoi merg să-i ureze de bine pe consăteni.



"Ne ducem la biserică în primul rând, după biserică ne ducem la gospodarii, care ne binevoiesc, ne aşteaptă cu mult suflet""„Ne stăruim să alegem cele mai frumoase colinzi, cele mai vechi colinzi să zicem așa, de la moși-strămoși ca să fie și fiecare om, fiecare gospodar să fie bine auzite, să fie mai frumoase, mai vechi", a spus conducătoarea ansamblului „ Sânzâienele”, Tamara Mereacre;.



În 2019, ansamblulul folcloric din satul Căpriana a împlinit 20 de ani de la fondare.